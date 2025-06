Bắt khẩn cấp người đạp ngã nữ tài xế xe ôm trên đường ở Bình Dương

Nguyễn Trọng Long, người đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ, bị bắt để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Tối 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp Nguyễn Trọng Long (38 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Trọng Long là người đạp ngã chị L.T.C.L (26 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi) vào sáng 17/6 khiến dư luận phẫn nộ.

Nguyễn Trọng Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được hành vi. Bên cạnh đó, Long cho rằng bị nữ xe ôm công nghệ có lời nói thiếu tôn trọng khi ông vứt cây tăm xuống đường. Từ đó, Long bực tức dẫn đến hành vi vi phạm.

Trước đó, trưa 17/6, ô tô BKS 93A-060.53 chạy trên đường Lê Hồng Phong (hướng từ quốc lộ 13 đi đường Huỳnh Văn Lũy), khi đến phường Phú Lợi thì dừng lại giữa đường.

Nguyễn Trọng Long mở cửa bước xuống xe, nhảy vào đạp người đi xe máy đi cùng chiều. Cú đạp mạnh khiến người lái xe máy cùng chiếc xe ngã nhào trên đường. Long tiếp tục xông tới, có lời nói thách thức rồi lên ô tô rời đi.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh của nhà dân tại khu vực ghi lại, cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Nạn nhân trong sự việc được xác định là chị L.T.C.L., làm nghề tài xế xe ôm công nghệ. Chị L. sau đó đã đến Công an phường Phú Lợi trình báo.

Theo chị L., trước đó trong lúc chạy trên đường Lê Hồng Phong, Long ngồi ghế phụ trên xe ô tô kéo kính xuống, ném cây tăm ra ngoài trúng người chị. Lúc này chị L. có nhắc nhở người đàn ông giữ lịch sự thì người này bực tức nhưng vẫn di chuyển.

Tuy nhiên, khi đến đoạn gần trụ sở Công an phường Phú Lợi thì chiếc xe dừng lại giữa đường và xảy ra sự việc nói trên.