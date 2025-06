Bắt nghi phạm giết người đang tìm cách trốn sang Campuchia

Sau 10 giờ xảy ra vụ án mạng tại khu vực chợ An Hảo (thị xã Tịnh Biên, An Giang), Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt được nghi phạm, khi đối tượng đang tìm cách trốn sang Campuchia.

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Chau Chan Nô (SN 1992, ngụ thị xã Tịnh Biên) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, tối 10/6, Công an xã An Hảo báo cáo Công an tỉnh An Giang về vụ án mạng xảy ra trước chợ An Hảo, nạn nhân là nam thanh niên, chưa rõ danh tính. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Bùi Tấn Ân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Hiện trường vụ án mạng. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Vũ Đình Tuấn (SN 2006, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, An Giang). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Chau Chan Nô là nghi phạm gây án. Nhận định đối tượng có khả năng bỏ trốn qua Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Sáng 11/6, khi Chau Chan Nô đang tìm cách qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lực lượng Biên phòng phát hiện và phối hợp Công an tỉnh bắt giữ Nô (sau khoảng 10 giờ đồng hồ gây án). Chau Chan Nô bị bắt khi đang tìm cách trốn qua Campuchia. Ảnh: Tiến Tầm. Tại cơ quan điều tra, Chau Chan Nô khai tối 10/6, khi cùng nhóm bạn đứng trước chợ An Hảo, Nô thấy Vũ Đình Tuấn và Võ Minh Cường chạy xe ngang qua, nẹt pô, lớn tiếng, cho rằng bị khiêu khích, Nô rủ nhóm bạn tìm đánh. Trước khi đi, Nô mang theo một con dao bấm dài khoảng 20 cm. Khi thấy nhóm Tuấn, Cường quay lại khu vực chợ, cả nhóm Nô liền rượt đuổi. Võ Minh Cường kịp chạy thoát, còn Tuấn bị trượt ngã nên Nô lao đến, dùng dao đâm một nhát vào ngực khiến Tuấn tử vong tại chỗ. Gây án xong, Nô bỏ trốn, thuê trọ qua đêm tại phường Tịnh Biên, sau đó tìm cách vượt biên thì bị bắt. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.