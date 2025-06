Khởi tố cặp vợ chồng 'chốt đơn' hải sản ảo

Thắng và Mai phát hiện việc bán hải sản online là "mảnh đất màu mỡ" để lừa đảo. Cả hai bàn bạc, dựng kịch bản tinh vi bằng cách sử dụng hình ảnh, video hải sản tươi sống đăng tải trên Facebook, hội nhóm rao bán hải sản "tươi ngon, giá rẻ".

Ngày 28/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T. (trú tại phường Đông Phong, TP Lai Châu) về việc bị lừa đảo 17,8 triệu đồng khi đặt mua hải sản trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Theo điều tra, Thắng và Mai phát hiện việc bán hải sản online là "mảnh đất màu mỡ" để lừa đảo. Cả hai đã bàn bạc, dựng kịch bản tinh vi bằng cách sử dụng hình ảnh, video hải sản tươi sống lấy từ các trang mạng để đăng tải trên Facebook, các hội nhóm rao bán hải sản "tươi ngon, giá rẻ".

Các tài khoản giả được tạo lập mang tên như "Thắng Ngân", "Nguyễn Ngân" trên Facebook hoặc "Ngân Hải Sản". Để qua mặt nạn nhân, cả hai sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng đứng tên khác như: VietinBank - 104882900423 và Techcombank - 19039581358016. Khi có người mua, chúng yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó lập tức chặn liên lạc và “lặn mất tăm”.

Vợ chồng Thắng Mai (ảnh nhỏ) và trang Facebook lừa bán hải sản online.

Chỉ bằng chiêu trò đơn giản này, Thắng và Mai đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thời điểm lực lượng chức năng ập đến nơi ở tại TP.HCM, đối tượng Mai vẫn đang ngồi trên võng nhắn tin "chốt đơn" với một khách hàng tại Phú Thọ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 11/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị các tổ chức, cá nhân từng giao dịch với tài khoản Facebook "Thắng Ngân", "Nguyễn Ngân" hoặc "Ngân Hải Sản", đặc biệt có chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng nêu trên, khẩn trương liên hệ Phòng An ninh điều tra; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Điều tra viên Phạm Hồng Thái để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.