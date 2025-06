Thu giữ gần 35.000 hộp thực phẩm chức năng giả

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thu giữ 34.766 hộp thực phẩm chức năng giả, gồm nhiều loại như: Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương Đường Huyết đan, An cốt vương TKH, Thảo mộc kháng sinh TKH.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng giả, xử lý các hành vi gian lận thương mại. Hành động quyết liệt này đang tạo sức răn đe lớn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có ý định hoặc dấu hiệu vi phạm.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, với sự ra quân quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an và các đơn vị chức năng, hàng loạt vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được điều tra làm rõ.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm, trong đó có 170 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 93 tỷ đồng .

Riêng trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, sau hơn 20 ngày ra quân, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 75 vụ vi phạm. Trong đó, chuyển khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 72 vụ. Số tiền xử phạt hơn 6,9 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng , truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng .

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền các hộ kinh danh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Điển hình, ngày 23/5/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, trú tại huyện Triệu Sơn, thu giữ một số lượng lớn hóa chất, dung dịch các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và các dụng cụ dùng để sản xuất mỹ phẩm giả, gồm: 3 máy trộn, 7 thanh quay máy trộn, 256 chai mỹ phẩm (gồm 24 loại mỹ phẩm khác nhau như: kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trăng da)… do Dung tự sản xuất; 122 lọ mỹ phẩm (gồm 5 loại mỹ phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ và giấy phép kinh doanh.

Mới đây nhất, ngày 3/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) đối với Hoàng Thị Ngọc (SN 1988 trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Lực lượng chức năng thu giữ 34.766 hộp thực phẩm chức năng giả, gồm nhiều loại như: Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương Đường Huyết đan, An cốt vương TKH, Thảo mộc kháng sinh TKH…

Mặc dù ghi nhãn thành phần dược liệu, các sản phẩm này không được sản xuất theo đơn thuốc dân tộc Dao gốc mà do Hoàng Thị Ngọc tự soạn công thức. Sau đó mua giấy kiểm nghiệm và đưa ra thị trường 12 sản phẩm. Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm đều "âm tính" với chất cấm, tuy nhiên cũng không phát hiện thành phần hóa học chính, đặc trưng của dược liệu như công bố. Giá trị lô hàng bị thu giữ ước tính gần 1 tỷ đồng .

Bên cạnh các vụ việc liên quan đến mỹ phẩm giả và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng Công an Thanh Hóa còn phát hiện, ngăn chặn nhiều cơ sở sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Điển hình: Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 thuộc Chi cục QLTT tỉnh đã phối hợp kiểm tra đột xuất cửa hàng Tùng "Moscow" có địa chỉ tại phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, phát hiện thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam do Lê Minh Hưng (SN 1988, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Tạ Thị Vân (SN 1984, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Lực lượng chức năng thu giữ: 537 bộ ắc quy với tổng giá trị hàng hoá hơn 423 triệu đồng; hơn 80 mã sản phẩm hàng hoá là phụ tùng xe điện lậu và hàng trăm mã sản phẩm phụ tùng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự.

Cùng với việc đấu tranh quyết liệt, "không có vùng cấm" đối với tội phạm buôn lậu, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái.

Trong đó, tập trung vào các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chức năng; các nhu yếu phẩm như: mì chính, hạt nêm, dầu ăn... Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.