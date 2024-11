Bất ngờ nhận lại xe SH Mode sau hơn 5 năm bị mất

Thượng tá Minh Sơn Đông, Trưởng Công an huyện Lộc Ninh, Bình Phước), cho biết Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) bàn giao chiếc xe SH Mode cho một người ở TP.HCM bị mất trộm cách đây 5 năm.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, ngày 30/7, Đội CSGT Công an huyện Lộc Ninh phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe SH Mode có hành vi vi phạm nồng độ cồn, nên đã tạm giữ phương tiện để xử lý.

Tổ công tác nghi ngờ về lai lịch chiếc xe nên đã tra cứu, xác minh, kết quả phát hiện giấy tờ và biển số xe không phải của chiếc xe này. Một điều bất ngờ đó là chiếc xe trên đã bị mất trộm tại TP.HCM từ tháng 4/2019. Chủ xe là chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1979, ngụ phường 11, quận 6, TP.HCM).

Thiếu tá Phan Đăng Khoa, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Lộc Ninh, bàn giao chiếc xe SH mode cho chị Hòa.

Làm việc với chị Nguyễn Thị Hòa, cán bộ CSGT Công an huyện Lộc Ninh được biết thời điểm đó, sau khi bị kẻ gian lấy trộm xe, chị gia đình chị Hòa đã trình báo cơ quan Công an địa phương. Cán bộ Đội CSGT Công an huyện Lộc Ninh đã hướng dẫn chị Hòa đến chính quyền địa phương làm các thủ tục, giấy tờ liên quan để được nhận lại xe.

Được nhận lại chiếc xe tại Công an huyện Lộc Ninh, chị Hòa vui mừng và cho biết khoảng 4h ngày 6/4/2019, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc xe SH mode và một số tài sản khác. Gia đình chị đã đến Công an phường 9, quận 6 (nơi ở trước đây) để trình báo sự việc.

“Gia đình tôi không thể ngờ chiếc xe đã mất hơn 5 năm, nay được nhận lại. Từ sự việc này, gia đình tôi càng thêm tin yêu lực lượng Công an nhân dân, luôn vì nhân dân phục vụ”, chị Hòa vui mừng chia sẻ.