Phát hiện kho sang chiết 'khí cười' quy mô lớn ở Đà Nẵng

Ngày 31/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết lực lượng biên phòng đã phát hiện một kho sang chiết “khí cười” quy mô lớn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Vụ việc được phát hiện vào tối 25/10. Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải do N.N.T. (25 tuổi, trú quận Thanh Khê) điều khiển trên đường Huỳnh Bá Chánh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), phát hiện trên xe có 320 bình kim loại nghi chứa khí N2O (khí cười).

Tài xế T. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa và khai vận chuyển cho người tên “Lâm” ở địa chỉ 36 Huỳnh Bá Chánh.

Tiếp tục kiểm tra kho hàng ở 36 Huỳnh Bá Chánh do Trần Văn Q. (31 tuổi, quê Hà Nội) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện thêm xe tải kéo theo một bồn chứa (chưa kiểm tra khối lượng). Q. và tài xế xe tải khai nhận bồn chứa khí N2O.

Tại nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện có hệ thống mô tơ, giàn chiết xuất, máy nén khí, 438 bình kim loại rỗng, 20 bình loại 20 kg chứa “khí cười”.

Q. khai nhận chính là người tên “Lâm” mà tài xế T. nhắc đến (người này không cho T. biết tên thật) và anh ta chỉ là nhân viên làm thuê cho một công ty có trụ sở tại TP.HCM.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.