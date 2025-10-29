Bất ngờ nhìn quả địa cầu lơ lửng bên Hồ Tây

Mô hình Trái Đất khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở Hồ Tây (Hà Nội), thu hút đông đảo người dân và du khách. Tác phẩm sử dụng dữ liệu hình ảnh từ NASA, mang thông điệp về hòa bình và môi trường.

Ngày 29/10, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh và video ghi lại hình ảnh quả địa cầu khổng lồ xuất hiện tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, bên hồ Tây (Hà Nội). Từ xa, mô hình Trái Đất tái hiện rõ nét các mảng lục địa và đại dương, trông như một hành tinh thật đang lơ lửng giữa không trung.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết đây là hoạt động nằm trong một sự kiện đã được cấp phép, nhằm lan tỏa thông điệp về tình yêu Trái Đất và ý thức bảo vệ môi trường. Từ tối 28/10, nhiều người dân và du khách đã tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm bên mô hình phát sáng này.

Tác phẩm có tên Gaia, được chế tác với đường kính 7 m, sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất có độ phân giải 120 dpi từ NASA. Tác phẩm mang đến cho người xem cảm giác chiêm ngưỡng hành tinh ở quy mô lớn, tái hiện không gian ba chiều tương tự góc nhìn của các phi hành gia ngoài vũ trụ.

Mô hình Trái Đất ban ngày và ban đêm. Ảnh: Vũ Hồng Sơn.

Gaia lấy cảm hứng từ "hiệu ứng toàn cảnh" (Overview Effect) - khái niệm do nhà nghiên cứu Frank White đưa ra năm 1987, mô tả cảm xúc đặc biệt mà các phi hành gia trải qua khi lần đầu nhìn thấy Trái Đất từ không gian.

Tác phẩm gợi nhắc đến vẻ đẹp mong manh của hành tinh xanh, khơi dậy nhận thức về sự gắn kết của sự sống và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Mô hình cũng gợi nhớ bức ảnh toàn cảnh đầu tiên về Trái Đất do phi hành đoàn Apollo 17 chụp năm 1972, hình ảnh biểu tượng làm thay đổi cách con người nhìn nhận về thế giới của mình.

Quả địa cầu Gaia tại Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc. Ảnh: UNIS Hà Nội.

Theo kế hoạch, Gaia được trưng bày luân phiên tại nhiều quốc gia trong năm 2025, gồm Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam.

Tại Hà Nội, mô hình được giới thiệu trong khuôn viên Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS) từ ngày 6-25/10, trước khi được đưa ra trưng bày công khai tại vườn hoa Lạc Long Quân từ 28-30/10.