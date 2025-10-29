Madame Hien Hội An chìm trong nước lũ

Nhà hàng Madame Hien Hội An do đầu bếp người Pháp Didier Corlou điều hành, thông báo tạm đóng cửa sau khi khu vực phố cổ ngập sâu trong đợt lũ lịch sử.

Biển nước mênh mông trước nhà hàng Madame Hien Hội An. Ảnh: Didier Corlou.

Trên tài khoản cá nhân, đầu bếp Didier Corlou thông báo bằng tiếng Anh rằng nhà hàng Madame Hien Hội An sẽ tạm đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, đồng thời gửi lời chia sẻ tới người dân và đội ngũ của mình đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ.

"Tôi luôn nghĩ đến người dân Hội An và các cộng sự đang đối mặt với giai đoạn khó khăn này. Mọi người hãy giữ an toàn", ông Didier viết.

Ông cho biết nhà hàng bị ngập sâu khoảng 2 m, khiến toàn bộ thiết bị và nguyên liệu trong kho hư hại nặng. Thiệt hại gần như không thể đo đếm, từ đồ dự trữ, máy đông lạnh cho đến nguyên vật liệu chế biến đều bị cuốn trôi hoặc hỏng hoàn toàn.

Theo ông, tinh thần của đội ngũ vẫn cố gắng giữ lạc quan, song tình hình thực tế rất khó khăn khi nhà hàng mất điện, nước chưa rút sau ba ngày và việc mở cửa trở lại trong hai tuần tới là gần như không thể.

"Giờ chỉ còn biết chờ lũ rút và cùng nhau đoàn kết vượt qua", đầu bếp viết.

Dưới bài đăng, nhiều thực khách và người yêu ẩm thực gửi lời động viên Didier cùng đội ngũ sớm khắc phục thiệt hại và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đến sáng 29/10, Hội An vẫn chìm trong biển nước. Ảnh: Didier Corlou.

Madame Hien Hội An từng được nhắc đến trên New York Times năm 2019. Khi đó, đầu bếp Didier Corlou chia sẻ rằng từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam, ông đã theo đuổi sứ mệnh quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới thông qua những cuốn sách nấu ăn và chuỗi nhà hàng tại Hà Nội. Sau nhiều năm gắn bó, vị đầu bếp người Pháp mang niềm đam mê ấy đến Hội An.

Khai trương năm 2018, Madame Hien ban đầu có tên là cô Mai, nằm trong một ngôi nhà cổ từng là nơi buôn bán gia vị, không gian đậm chất phố Hội và gìn giữ tinh thần ẩm thực truyền thống.

Thời điểm đó, thực đơn với giá 395.000 đồng được ông Corlou gọi là "Hội An trên đĩa", là sự hòa quyện tinh tế giữa hương vị địa phương và phong cách ẩm thực Pháp hiện đại.

Nước tràn vào bên trong chùa Cầu, sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.

Ông Didier Corlou, 72 tuổi, từng là bếp trưởng khách sạn Sofitel Metropole Hanoi, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới và từng phục vụ hơn 60 nguyên thủ quốc gia.

Ông là người sáng lập chuỗi Madame Hien với 3 chi nhánh tại Hà Nội, Hội An và Pháp, mở cửa từ 11h đến 22h. Chi nhánh Hà Nội từng đón nhiều vị khách nổi tiếng, trong đó có vợ chồng tổng thống Pháp Emmanuel Macron, CEO Apple Tim Cook, thành viên hoàng gia Tây Ban Nha và Thủ tướng Đức.

Hai ngày qua, phố cổ Hội An, nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, chìm trong biển nước. Tại các tuyến đường huyết mạch của địa danh như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-1 m.

Phần lớn các hộ kinh doanh bên trong khu phố đã sơ tán, chỉ còn vài người túc trực để khi nước rút thì dọn bùn non trong nhà.

Hội An trong cơn lũ lịch sử Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.