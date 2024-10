Bắt người cha cùng nhân tình vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành

Liên quan vụ bé trai 6 tuổi bị bỏng nghi do bạo hành, cơ quan công an đã bắt được cha ruột của cháu và một người phụ nữ để điều tra.

Bé K. được đưa vào bệnh viện để sơ cấp cứu. Ảnh: A.X.

Ngày 4/10, Công an quận 8 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt giữ một người phụ nữ là "vợ hờ" của ông Toàn để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân là bé trai N.T.K. (6 tuổi, quê Phú Yên, con ruột ông Toàn).

Trước đó, bà N.T.V. (25 tuổi, quê Phú Yên, mẹ ruột bé K.) đến Công an phường 16 (quận 8) trình báo cháu K. bị bỏng, nghi do ông Toàn (chồng cũ của bà V.) và nhân tình bạo hành tại một phòng trọ trên đường An Dương Vương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp, đưa bé K. đi Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. Thời điểm này, ông Toàn cùng người “vợ hờ” bỏ trốn khỏi phòng trọ.

Lần theo dấu vết, cơ quan công an bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn tại Long An. Bước đầu, hai người này thừa nhận hành vi bạo hành đối với bé trai.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé K. bị bỏng nước sôi độ 2-3, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.