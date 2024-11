Bắt nhân viên giao hàng tham ô 42 triệu đồng ở Đắk Nông

Ngày 13/11, Công an huyện Đắk R’lấp cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hồ Thế Bảo (SN 1996, trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) về hành vi tham ô tài sản.

Hồ Thế Bảo là nhân viên Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - chi nhánh Tây Nguyên.

Hồ Thế Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: MQ.

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/9-4/10, Bảo đã giao thành công 41 đơn hàng mà Công ty Thuận Phong có trách nhiệm vận chuyển, thu hộ tiền hàng từ 38 người mua hàng, được tổng cộng hơn 42 triệu đồng.

Sau đó, Bảo về Bưu cục J&T Quảng Tín, sử dụng máy tính đăng nhập website quản lý đơn hàng thực hiện các thao tác cố ý nhập sai thông tin trạng thái giao hàng từ thực tế đã giao hàng thành công sang trạng thái giao hàng không thành công đối với 41 đơn hàng.

Việc làm của Bảo nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp tiền thu hộ và tiền cước vận chuyển về cho nhân viên quản lý của bưu cục rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Đến ngày 6/10, Bưu cục J&T Quảng Tín phát hiện sự việc, nên đã báo cho Công ty Thuận Phong.

Sau đó, Công ty Thuận Phong đã trả số tiền hơn 42 triệu đồng cho người bán hàng, đồng thời yêu cầu Bảo hoàn trả lại số tiền trên nhưng Bảo không thực hiện.

Ngày 21/10, Công ty Thuận Phong gửi đơn tố giác Bảo về hành vi tham ô tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp.

