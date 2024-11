Bắt nhanh đối tượng dùng dao khống chế chủ quán cà phê cướp tài sản

Sau khi ra chợ mua con dao, Thanh dạo xe qua nhiều tuyến đường rồi ghé vào quán cà phê của chị N. dùng dao khống chế cướp đi chiếc iPhone và 1,2 triệu đồng.

Ngày 17/11, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Thanh (SN 2000, quê Trà Vinh, tạm trú Bến Lức, Long An) để xử lý về tội “cướp tài sản”.

Trước đó, do không có tiền tiêu xài, Thanh nảy sinh ý định đi cướp tài sản, nên ra chợ mua một con dao giấu trong người và đi tìm “con mồi”. Mục tiêu của Thanh là các quán cà phê chỉ có phụ nữ trông coi để dễ bề khống chế và tẩu thoát.

Đối tượng Thanh.

Khi đến quán nước không tên ở ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, phát hiện quán chỉ có chị N.T.B.N. (SN 1998, quê Trà Vinh) trông coi, nên Thanh bước vào quán leo lên võng nằm và gọi một chai nước suối. Quan sát chỉ thấy một mình chị N., Thanh rút dao áp sát đe dọa chị N. cướp đi 1 chiếc iPhone, 1,2 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe tẩu thoát về hướng TP Tân An.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bến Lức đã triển khai các tổ công tác chốt chặn các tuyến đường xung quanh xã Thạnh Đức và tuyến quốc lộ 1. Đến khoảng 19h, tổ công tác phát hiện Thanh nên vây bắt đưa về trụ sở.

Tổ công tác nhanh chóng bắt được Thanh.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai trên đường tẩu thoát đã vứt con dao gây án xuống sông, chiếc iPhone cướp được Thanh bán được 2,7 triệu đồng tiêu xài hết.