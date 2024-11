Từ tên trộm mang 3 tiền án, phát hiện 'lò xe gian' ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an Tân Biên (Tây Ninh) phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ Huỳnh Văn Thanh (SN 1989, ngụ Trà Vinh), Chung Diệu Long (SN 1988, ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi trộm, tiêu thụ tài sản.

Cách đây 4 ngày, chị L.T. H. (SN 1974, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên) đến Công an cầu cứu về việc bị mất trộm môtô BKS: 70 HA-057.63 trị giá 80 triệu đồng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Biên phát hiện đối tượng gây án đang tìm người tiêu thụ chiếc xe của nạn nhân ở khu vực huyện Củ Chi, TP.HCM. Công an huyện Tân Biên nhanh chóng phối hợp Công an TP.HCM chốt chặn các điểm, vây bắt các đối tượng.

Các đối tượng cùng tang vật.

Qua điều tra, đối tượng khai tên Thanh. Đối tượng mang xe trộm được của chị H. bán cho Long thì bị bắt giữ. Khám xét nhà của Long, Công an thu giữ tang vật, gồm: 8 môtô; 3 điện thoại di động, 18,5 triệu đồng... Được biết, Thanh từng mang 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.