Bắt 'nữ quái' móc túi du khách nước ngoài khi xem cầu Rồng phun lửa

Lợi dụng thời điểm người dân và du khách tập trung tại cầu Rồng xem phun nước, phun lửa, đối tượng đã trà trộn và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 5/1, Công an phường An Hải Nam (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết qua theo dõi, lực lượng Công an phường đã phối hợp với người dân khống chế, bắt quả tang đối tượng móc túi của du khách ở khu vực cầu Rồng.

Theo đó, lúc 21h15 ngày 4/1, Tổ tuần tra 8394 của phường An Hải Nam tiến hành tuần tra phòng, chống tội phạm, tập trung vào thời điểm cầu Rồng phun nước, phun lửa.

Đối tượng Bùi Thị Châu và tang vật.

Trong lúc tuần tra, Tổ tuần tra đã phối hợp cùng người dân bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Châu (37 tuổi, trú phường An Hải Nam) đang thực hiện hành vi trộm cắp ví da màu đen bên trong có giấy phép lái xe và gần 11 triệu đồng của du khách Shaun Phannagan (33 tuổi, quốc tịch Australia).

Công an phường An Hải Nam lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Thị Châu và thu hồi tài sản, trao trả cho du khách.

Được biết, Bùi Thị Châu đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.