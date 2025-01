Bắt tổng giám đốc một công ty bất động sản ở Bình Dương

Ông Võ Chí Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc An Phát (trụ sở tại tỉnh Bình Dương), bị bắt để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Võ Chí Trung (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ giữa năm 2022, ông Võ Chí Trung dùng pháp nhân là Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển địa ốc An Phát (địa chỉ tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) giao cho nhân viên bán 22 nền đất tại ấp 6 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Võ Chí Trung bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ảnh: BBP.

Mặc dù biết rõ 22 nền đất trên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, ông Võ Chí Trung vẫn bán cho khách hàng, trong đó có một người ở TP.HCM mua 4 nền với số tiền gần 2 tỷ đồng .

Khi khách hàng ký trước một bên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng, ông Võ Chí Trung đã dùng thủ đoạn gian dối giả chữ ký của bên bán, photocopy hợp đồng chuyển nhượng và làm giả hình ảnh đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng của các nền đất mà khách hàng đã mua để gửi cho họ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Sau khi biết bị lừa, khách hàng đã làm đơn tố giác hành vi của ông Võ Chí Trung đến Công an tỉnh Bình Phước.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định hành vi lừa đảo của Võ Chí Trung nên tiến hành khởi tố.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.