Bắt phó phòng TN&MT, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai ở Cà Mau

Huỳnh Trọng Vũ, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Đầm Dơi, Mã Hoàng Khén, Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cùng cán bộ địa chính xã bị bắt vì vi phạm liên quan đất đai.

Ngày 17/2, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 4 cán bộ và cựu cán bộ ở huyện Đầm Dơi để điều tra về hành vi "vi phạm các quy định trong quản lý đất đai".

Cụ thể, các cán bộ, cựu cán bộ vừa bị tạm giam gồm: Huỳnh Trọng Vũ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đầm Dơi.

Mã Hoàng Khén, Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Tân (Cà Mau), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đầm Dơi.

Dương Hết Hồn, cán bộ địa chính xã Tân Thuận (Đầm Dơi), nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thuận; và Huỳnh Tấn An, nguyên cán bộ địa chính xã Tân Thuận.

Theo kết quả điều tra, năm 1991, UBND huyện Đầm Dơi giao 25 ha đất nuôi trồng thủy sản cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, và 20 ha đất cho UBND thị trấn Đầm Dơi quản lý, khai thác.

Dù biết rõ diện tích đất trên sau đó sẽ được giao cho UBND xã Tân Thuận quản lý, bị can Huỳnh Trọng Vũ và Mã Hoàng Khén vẫn lập biên bản xác minh sai sự thật để hợp thức hóa việc cấp 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 17 hộ dân, tổng giá trị đất hơn 9,5 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, bị can Dương Hết Hồn và Huỳnh Tấn An đã ký hồ sơ xác nhận sai lệch nguồn gốc đất, ghi nhận đất do “nông trường quốc doanh quản lý đến năm 1990, sau đó giải thể và bỏ hoang đến năm 1991”, nhằm hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân trái quy định.