Bắt tạm giam chủ quán cùng 21 người sau vụ đột kích Paris Night Club

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 22 người để điều tra về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán bar Paris Night Club, TP Phan Thiết.

Trong số các bị can này có Mạnh Trọng Toản (57 tuổi, quê Nghệ An), là chủ quán bar và Trần Mạnh Anh (32 tuổi, trú phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), Phạm Hoàng Minh là người điều hành, quản lý quán.

Trước đó, vào khuya 1/5, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành đột kích kiểm tra quán bar Paris Night Club (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), dưới sự chỉ huy của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, với 35 khách tại 5 bàn VIP của quán bar này.

Qua test nhanh ma túy đối với 154 người, cảnh sát ghi nhận có 42 người dương tính với chất ma túy (gồm cả quán lý quán, nhân viên và 37 khách).

Sau đó, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sổ sách hoạt động kinh doanh, camera giám sát.

Quá trình điều tra ban đầu xác định quán bar Paris Night Club do Mạnh Trọng Toản làm chủ và không trực tiếp điều hành mà giao cho Trần Mạnh Anh (cháu Toản) đứng ra quán xuyến, còn Toản sử dụng hệ thống camera để giám sát, điều hành các hoạt động chung.

Hàng ngày, Trần Mạnh Anh cùng với Phạm Hoàng Minh tổ chức vận hành, quản lý quán và dàn nhân viên phục vụ hơn 80 người, phần lớn là các đối tượng có tiền án, tiền sự, đóng vai trò vệ sĩ, tiếp tân, canh gác.

Trong quán bar, các bàn VIP được bố trí riêng biệt, chỉ dành cho khách quen. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy sẽ được tạo điều kiện, dưới sự che chắn của các nhân viên bảo vệ để tránh sự phát hiện.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra mở rộng.

