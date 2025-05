Dùng tài khoản 'ảo' do nhóm hoạt động rửa tiền cung cấp để đi lừa đảo

Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo một tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Tối 9/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt và tạm giữ đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được hướng dẫn tạo 1 tài khoản tiền ảo với số tiền trong tài khoản hơn 57 tỷ đồng .

Sau đó, Thái đăng nhập, thao tác sử dụng tài khoản ảo nói trên và sử dụng để đi lừa đảo chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trần Lâm Hoàng Thái tại cơ quan công an.

Với thủ đoạn trên, ngày 25/4, Thái rủ thêm 2 người khác đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) để mua quần áo, giày dép với giá trị 3,7 triệu đồng.

Đến khi tính tiền, Thái dùng tài khoản ngân hàng (ảo) để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng rồi cả nhóm đi ra về. Do tin tưởng, chủ cửa hàng không kiểm tra ngay biến động số dư tài khoản, sau đó đợi lâu nhưng không nhận được tiền nên biết bị đối tượng lừa đảo.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 26/4, Thái tiếp tục lên mạng xã hội và liên hệ với một người phụ nữ tên S. đổi 80 triệu đồng từ tài khoản để lấy tiền mặt với tiền lợi nhuận là 2,8 triệu đồng. Thái sử dụng App ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển số tiền 82,8 triệu đồng qua số tài khoản của chị S.

Thái đưa lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công (giả) cho chị S. và yêu cầu chị đưa 80 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, do chị S. không nhận được tiền chuyển qua tài khoản nên không đồng ý đưa tiền. Lúc này, lực lượng Công an phường Mỹ Phước (TP.Bến Cát) đi đến kiểm tra phát hiện sự việc nên mời Thái và chị S. về trụ sở Công an phường làm việc.

Qua xác minh, công an phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy". Hiện Thái không có nghề nghiệp và không nơi cư trú nhất định.

​Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm khi thực hiện các giao dịch, chuyển khoản tiền qua mạng, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.