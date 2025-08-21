Nhóm thanh niên ngông cuồng, dùng ná cao su bắn bi sắt tấn công ôtô

Nhóm thanh niên nhiều lần mang hung khí đi xe máy, dùng ná cao su bắn bi sắt vào quán Phương Đông và các ôtô chạy trên tuyến ĐT609.

Ngày 21/8, Công an xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, Công an xã Đại Lộc liên tiếp nhận đơn trình báo của L.V.H.D. (SN 2001, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) và L.Đ. (SN 1990, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo dao phóng lợn, sử dụng ná cao su bắn bi sắt vào phương tiện và cơ sở kinh doanh.

3 thanh niên dùng ná cao su bắn bể kính ôtô. Ảnh: C.A.

Theo trình báo, nhóm đối tượng đã dùng ná cao su bắn bi sắt vào kính chắn gió ôtô khiến kính vỡ, đồng thời nhiều lần tấn công quán Phương Đông, gây thiệt hại kinh doanh và tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Trước tính chất nghiêm trọng, Công an xã Đại Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định và triệu tập 3 đối tượng gồm: Đỗ Thành Kỳ (SN 2009), Phạm Hoàng Đạt (SN 2007), Võ Quỳnh Lanh (SN 2002, cùng trú tại thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc).

Tại cơ quan công an, cả ba thừa nhận nhiều lần mang hung khí đi xe máy, dùng ná cao su bắn bi sắt vào quán Phương Đông và các ôtô chạy trên tuyến ĐT609, gây hư hỏng tài sản.