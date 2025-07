Bắt tạm giam thanh niên bóp cổ phụ nữ để cướp tài sản

Cựu thủ quỹ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4,26 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (cựu thủ quỹ của Ngân hàng Quốc tế (VIB), chi nhánh tại phường Long Xuyên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".