Cựu thủ quỹ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4,26 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (cựu thủ quỹ của Ngân hàng Quốc tế (VIB), chi nhánh tại phường Long Xuyên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng đầu năm 2022, Trang kinh doanh nước hoa, túi xách, đồng hồ từ nước ngoài về (mua bán hàng xách tay) nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên làm ăn thua lỗ. Trang nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân. Để tạo lòng tin của những bị hại, Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng nên nhiều người là đồng nghiệp của Trang tin tưởng là thật. Nguyễn Thị Thu Trang bị khởi tố, bắt tạm giam. Do Trang đang làm thủ quỹ của ngân hàng, những bị hại là người quen đã đưa tiền cho Trang. Trong ngày 8/4/2024, 3 bị hại đã chuyển vào tài khoản của Trang số tiền 4,26 tỷ đồng . Sau khi nhận được tiền, Trang không trả lãi và vốn cho những bị hại theo thỏa thuận mà sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ vay trước đó và tiêu xài cá nhân. Trang làm thủ quỹ của Ngân hàng Quốc tế (VIB) từ năm 2010 đến ngày 10/4/2024 thì bị cho nghỉ việc, lý do vi phạm quy chế lao động.

https://cand.com.vn/tai-chinh-40/cuu-thu-quy-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-4-26-ty-dong-i775055/