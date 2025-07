Người đàn ông nghi bị bắn tử vong khi đang ngồi nhậu trước nhà

Ngày 17/7, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng cơ quan chức năng và Công an xã Phú Lâm khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong nghi do bị trúng đạn.

Trước đó, lúc 19h40 ngày 15/7, ông N.T.A (SN 1982, ngụ xã Phú Lâm) đang ngồi nhậu cùng ông Đ.Q.T (SN 1977, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm) ở trước nhà. Trong lúc đang nhậu thì bất ngờ nghe tiếng nổ phát ra từ bên ngoài, ông T.A hoảng sợ kêu gào. Ngay sau đó tiếp tục có tiếng nổ thứ hai và một vật thể trúng vào cổ, máu chảy nhiều, nên ông T.A ôm cổ chạy vào nhà. Hình ảnh ông A và T ngồi nhậu trước nhà do camera ghi lại. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa ông T.A vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu với vết thương ở vùng cổ và tay nghi do bị súng bắn. Do vết thương quá nặng, ông T.A đã tử vong ngày 16/7. Công an địa phương đã vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm liên quan vụ việc. Bước đầu xác định tại hiện trường có vết giống đạn bắn.

