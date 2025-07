Tội phạm ma túy vẫn len lỏi trong quán bar, vũ trường

Trong ít ngày đầu tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phát hiện hàng chục tụ điểm vi phạm quy định về an toàn PCCC, có dấu hiệu tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận thấy tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, ma túy cũng là tác nhân gây ra nhiều loại hình tội phạm khác như trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… nên ngay từ những ngày đầu tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương lập tức vào cuộc.

Quán bar, vũ trường nơi "hội tụ" nhiều người "chơi" ma túy

Với nhiều năm làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ xác định muốn làm sạch ma túy thì không chỉ cắt đứt nguồn cung, mà còn phải làm sạch cả nguồn cầu, nên ngoài việc nắm tình hình từ xa để triệt phá các đường dây ma túy xuyên biên giới, còn phải tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có vi phạm.

Qua gần một tuần thu thập thông tin, đêm mùng 8/7 và rạng sáng 9/7, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và công an các đơn vị địa phương chia thành nhiều mũi công tác đồng loạt ập vào kiểm tra đột xuất đối với 3 điểm quán bar, vũ trường ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi tụ điểm này đang có hàng trăm thực khách đang uống bia, rượu, hút shisha rồi nhảy nhót cuồng loạn theo tiếng nhạc chát chúa phát ra từ hơn chục chiếc loa.

Tại quán bar F5 Club ở phường Đông Hòa, khi phát hiện các đơn vị Công an phối hợp ập vào, một số khách lập tức rời bỏ bàn ăn uống chạy vào nhà vệ sinh trốn, một số khác leo lên bàn định trèo tường trốn ra bên ngoài, nhưng cơ quan Công an đã bố trí chốt chặn toàn bộ các cửa ra vào, cửa thoát hiểm, dọc các bờ tường nên tất cả những người chạy trốn đã bị mời trở lại bàn.

Sau khi tiến hành lập biên bản tại chỗ về những vi phạm hoạt động quá giờ quy định, vi phạm về an toàn cháy nổ, các đơn vị Công an phối hợp đã đưa tất cả thực khách về trụ sở tiến hành phân loại và test nhanh ma túy.

Công an đột kích vũ trường TGT Disco Club.

Tại quán bar TGT Disco Club ở phường An Phú, khi lực lượng chức năng bất ngờ vây chặt, không cho người không có phận sự ra hoặc vào toàn bộ khu vực, hàng trăm thực khách bỏ ăn, uống, nhảy nhót chạy náo loạn. Một số còn nhanh tay nhét những gói nhỏ nghi là thuốc lắc vào các kẽ bàn ghế nệm, số khác còn ném cả những túi nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng xuống sàn nhà.

Riêng tại vũ trường TGT Disco Club ở phường Vũng Tàu, phát hiện có Công an kiểm tra, một số người chạy vào nhà vệ sinh định phi tang những túi tinh thể màu trắng, cho xì hơi những túi bóng cười, và có cả nhân viên vội vàng đi thu gom những phễu shisha đã được trộn cùng nhiều loại tạp chất khác đang được thực khách sử dụng.

Tại thời điểm thực hiện kiểm tra đột xuất, các đơn vị phối hợp của Công an TP.HCM thu giữ tang vật tại 3 tụ điểm này gồm hơn 100 g ma túy tổng hợp các loại, 57 bình khí cười cùng nhiều bóng cười đã được bơm để chuẩn bị phục vụ thực khách.

Sau khi tiến hành test nhanh, xác định có 186 người là khách và 3 nhân viên các cơ sở trên dương tính với chất ma túy, nên đã tiến hành tạm giữ số người này để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar này, số người âm tính với ma túy đã được trả về gia đình.

Qua khai thác nhanh từ những đối tượng và nhân viên dương tính với chất ma túy, một số đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ nhân viên của quán bar, vũ trường; một số khai được nhân viên giới thiệu mua từ một đối tượng ở bên ngoài.

Cùng với một số tài liệu, chứng cứ khác thu thập được, cơ quan điều tra xác định 3 cơ sở trên có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã tiến hành mở rộng truy xét nhằm lần ra toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy và khi đã xác định rõ thì xử lý nghiêm từ các chủ mưu cầm đầu cho đến người sử dụng trái phép chất ma túy và cả người môi giới (nếu có).

Riêng đối với các quán bar, vũ trường này, nếu phát hiện có liên quan hoặc có hành vi không tố giác thì sẽ bị đề nghị rút giấy phép hoạt động và có thể xử lý trách nhiệm hình sự.

Phá băng nhóm mua bán bóng cười

Một trinh sát cho biết trong quá trình thu thập chứng cứ để kiểm tra, xử lý đối với các quán bar, vũ trường TGT Disco Club và F5 Club, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cũng đã tung quân đi thu thập tài liệu ở một số tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm khác.

Sau khi tổng hợp chứng cứ, các trinh sát của đơn vị phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra tại các nhà hàng, quán bar trên địa bàn thành phố, gồm: Quán Public Luxury, số 446 Phạm Thái Bường, phường Tân Hưng; nhà hàng Master SG, số 134 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành; nhà hàng Snug Pub và Wlounge ở số 50 - 56 Tôn Thất Thiệp, phường Sài Gòn và nhà hàng CoCo Lounge, số 89 Hoàng Văn Thụ, phường Thủ Dầu Một.

Ma túy bị vứt xuống sàn vũ trường TGT Disco Club ở phường Vũng Tàu.

Tại các tụ điểm này, ngoài phát hiện thực khách dương tính với chất ma túy, Cơ quan Công an còn phát hiện hàng trăm thực khách đang sử dụng khí cười (khí N 2 O). Kiểm tra các kho bí mật phía sau hậu trường, thu giữ hàng trăm bình khí cười được ngụy trang dưới dạng khí gaz, ngoài ra thu giữ rất nhiều bình hút shisha cùng nhiều phễu đựng thuốc đã được trộn sẵn nhiều loại hương để chuẩn bị đưa ra bàn phục vụ thực khách.

Ngay sau khi kiểm tra đối với các cơ sở này, trinh sát phát hiện thêm một chi tiết đó là hầu hết bình chứa khí cười đều có hình dạng giống nhau, kích cỡ khá tương đồng và có chữ kí hiệu viết bằng tay dường như do 1-2 người viết nên có thể xác định các tụ điểm này mua khí cười từ 1-2 băng nhóm.

Từ nhận định này, trinh sát tập trung đấu tranh với chủ cơ sở, các đối tượng làm công tác quản lý và cả những người giữ kho. Lúc đầu, tất cả đều khai mua trôi nổi ngoài thị trường từ những người không quen biết, nhưng trước sự kiên quyết của cơ quan Công an, các đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ quá trình mua bán khí cười.

Từ những lời khai này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM lập tức triển khai các tổ công tác tiến hành rà soát và nhanh chóng phát hiện 3 địa điểm cất giấu và sang chiết khí cười tại phường Phú Thuận, Hưng Long và xã Nhà Bè do Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 1995, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM quản lý, điều hành.

Cũng trong thời gian này, trinh sát còn lần ra được nhóm gồm 31 đối tượng là đàn em và các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường phục vụ đắc lực cho hoạt động vi phạm pháp luật của Kiệt.

Đến sáng 12/7, nhận thấy thời cơ đã chín, các trinh sát chia thành nhiều mũi bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với các cơ sở của Kiệt. Qua kiểm tra, thu giữ 1 bồn chứa khí cười (khí N2O) dung tích 22 tấn; hơn 1.400 bình khí N2O các loại đã được nạp đầy, gần 100 kg vỏ bóng, một số dụng cụ sang chiết và nhiều vật chứng khác có liên quan, bắt giữ khẩn cấp đối với Kiệt và 31 đàn em đưa vầ lấy lời khai.

Các đối tượng trong băng nhóm mua bán khí cười (N2O).

Tại cơ quan Công an, Trần Tuấn Kiệt khai nhận mặc dù nhận thức rõ cùng với shisha, thuốc lá điện tử thì bóng cười (chứa khí N2O) là chất có thể gây nghiện, gây tác hại rất lớn cho sức khỏe của con người, đồng thời cũng bị cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng kể từ ngày 1/1/2025.

Cũng vì bị cấm nên các loại này được đẩy giá cao chóng mặt và mang lại lợi nhuận rất lớn, nên từ đầu năm 2025, Trần Tuấn Kiệt đã tìm cách liên lạc với một đối tượng giấu mặt trên mạng xã hội để đặt mua khí cười. Ngay sau khi đạt được thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán và địa điểm giao hàng, Kiệt thâu nạp đàn em rồi cùng nhau móc nối với một số chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường hình thành đường dây tiêu thụ khép kín.

Theo đó Kiệt nhập hàng, chiết thành các bình nhỏ rồi thuê xe vận chuyển đến từng tụ điểm, còn các chủ quán bar, vũ trường, nhà hàng sẽ đặt cọc lượng tiền nhất định và sau khi bán hết cho khách sẽ thanh toán hết từng đợt. Từ đầu năm 2025 đến nay, Kiệt cùng các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng chục nghìn bình bóng cười, với tổng doanh thu lên đến 253 tỷ đồng , sau khi trừ chi phí các loại thì Kiệt cùng đồng bọn thu lợi bất chính số tiền trên 105 tỷ đồng .

Công an TP.HCM khẩn trương truy xét, mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định và tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với những vũ trường, quán bar, nhà hàng vi phạm, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng hàng cấm là khí N2O (bóng cười) trên địa bàn thành phố.

Mặt khác, sẽ thu thập thông tin về các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tổ chức hoặc tiếp tay cho các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp xử lý thích đáng, không để những diễn biến phức tạp xảy ra làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.