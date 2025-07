Lời kể của một tài xế chứng kiến 'xe điên' chạy ngược chiều

Trước thời điểm gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội), tài xế ôtô 30K-730.12 chạy ngược chiều đường Tố Hữu, suýt đâm vào nhiều phương tiện khác trên đường.

Sáng 17/7, trao đổi với PV Báo CAND, anh Phạm C. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết tối qua anh đã sốc nặng khi biết tin vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội) khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo anh C. chia sẻ, ngay trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra chỉ chừng 15 phút, chính chiếc ôtô BKS 30K-730.12 do Lê Minh Giáp (SN 1984, trú ở tổ 16, phường Yên Nghĩa, Hà Nội) điều khiển đã cắt đầu xe của anh từ trong ngõ 25 Tố Hữu ra và rồi chạy ngược chiều. Dù bị giật mình, anh C. vẫn kịp phanh ôtô để tránh va chạm.

Hình ảnh ôtô 30K-730.12 chạy ngược chiều trên đường Tố Hữu trước khi gây tai nạn liên hoàn.

Anh C. với những người đi cùng trong tâm trạng bức xúc đã xuống xe quan sát hành vi của tài xế ôtô BKS 30K-730.12, nhưng không thấy người này có ý định dừng lại mà vẫn tiếp tục lái xe lao ngược chiều với tốc độ cao.

"Tài xế ôtô 30K-730.12 chạy ngược chiều khoảng 20 m, sau đó rẽ ở điểm quay đầu đối diện tòa nhà MHD Trung Văn theo hướng về Dương Nội", anh C. cho biết.

Vụ việc sau đó diễn ra, như Báo CAND đã thông tin ôtô do Giáp cầm lái tông vào xe máy Honda Lead BKS 29T2-130.68 do anh Đồng Quốc V. (SN 1984 ở tòa nhà CT7F, phường Dương Nội) điều khiển, làm anh V. tử vong tại hiện trường. Sau đó, ôtô trên tiếp tục tông vào xe máy Honda Air Blade BKS 29L1-550.80 do chị Nguyễn Thị L. (SN 1984, trú ở CT8C, phường Dương Nội) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn sau đó.

Chiếc xe trên tiếp tục tông vào ôtô BKS 30N-0358 và ôtô BKS 29C-168.02 đang đỗ phía trước bên phải cùng chiều. Nhận tin báo, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT và Công an phường Dương Nội đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn lái xe Lê Minh Giáp có nồng độ cồn 0,861 mg/l khí thở. Hiện, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Đây là mức nồng độ cồn rất cao, hơn gấp đôi mức phạt nồng độ cồn "kịch khung" là 0,4 mg/lít khí thở.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định ngoài việc lái xe có nồng độ cồn vượt mức "kịch khung", ôtô BKS 30K-730.12 do Lê Minh Giáp điều khiển đã đi ngược chiều trước khi xảy ra tai nạn và gây ra thảm họa trên. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ tài xế Lê Minh Giáp để điều tra, làm rõ vụ việc.