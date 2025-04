Bắt thêm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ở Hội An

Phạm Hồng Thanh (37 tuổi, trú tại Quảng Nam) bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Tổ chức đánh bạc", liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 5 tỷ đồng ở Hội An mà công an đã bắt 15 đối tượng trước đó.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Thanh (37 tuổi; trú tại Thanh Hà, Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Công an xác định Thanh là một trong những mắt xích trong đường dây cá độ cá độ bóng đá tại thành phố Hội An do Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện vào ngày 30/6/2024. Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Thanh về hành vi tổ chức đánh bạc (trước đó đã khởi tố 15 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" ). Bắt tạm giam Phạm Hồng Thanh. Kết quả điều tra xác định trước khi diễn ra mùa giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2024 và Cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024, Phạm Hồng Thanh cùng với đồng bọn lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet để tổ chức đánh bạc. Thanh được giao nhiệm vụ cân đối tỷ lệ cá cược từ người chơi và nhập vào tài khoản. Từ đầu mùa giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2024 và Cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 cho đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền cá cược trên 5 tỷ đồng . Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

