Bắt thêm một đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD

Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ thêm một đối tượng, đồng thời làm rõ các tình tiết liên quan trong vụ cướp hơn 2,2 triệu USD.

Nguồn thông tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ thêm đối tượng Lò Việt Chung (32 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm" vì có liên quan đến vụ cướp hơn 2,2 triệu USD gây xôn xao.

Nghi phạm Chung được xác định đã giúp sức cho các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi chúng trốn chạy khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

Tính đến nay, công an đã bắt giữ 6 đối tượng.

Đối tượng Lò Việt Chung vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong đó, Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định) bị điều tra về tội "Cướp tài sản". Còn Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Lò Việt Chung bị bắt giữ mới đây, bị điều tra về tội "Che giấu tội phạm".

Công an cũng đã làm rõ Phạm Lý Phương là kẻ chủ mưu, dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD mà người mẹ ruột, là bà O. (68 tuổi) đang cất giữ tại nhà ở ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Phạm Lý Phương, là kẻ chủ mưu gọi nhóm đối tượng về nhà để cướp số tiền 2,28 triệu USD mà mẹ ruột đang giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, số tiền trên là của bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) - bạn bà O.

Vào đầu tháng 3, bà H. đang sinh sống, làm ăn tại Campuchia, có hỏi mượn bà P.T.M.L ở TP.HCM số tiền 2,5 triệu USD .

Sau khi thống nhất với nhau, ngày 10/3, bà L. giao cho nhân viên mang số tiền hơn 2,28 triệu USD từ TP.HCM lên giao cho bà O. (là mẹ của Phạm Lý Phương) để bà này chuyển ra nước ngoài cho bà H.

3 đối tượng trực tiếp cướp tiền, khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Do Phương biết việc mẹ mình đang giữ lượng ngoại tệ lớn trong nhà, nên đã gọi người đến dành cảnh cướp số tiền trên.

Theo chỉ điểm của Phương, ngày 10/3, các đối tượng Lộc, Anh và Duy đi ôtô đến nhà Phương; khi gặp bà O. nhóm này xưng là cảnh sát, đang điều tra về số ngoại tệ cất giữ tại nhà, yêu cầu bà về trụ sở giải trình về nguồn gốc số tiền.

Khi bà Oanh đang thu xếp đi thì nhóm Lộc, Anh, Duy đã cướp toàn bộ số tiền hơn 2,28 triệu USD , đưa lên xe tẩu thoát.

Công an thu giữ gần như toàn bộ số tiền bị cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi biết mất số tiền, ngay sau đó, bà L. từ TP.HCM lên tận nhà bà O. để tìm hiểu. Bà L., bà O. đã truy hỏi, thì Phương thú nhận sự việc.

Ngày 11/3, bà L. đưa Phương đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trình báo vụ cướp. Qua làm rõ tình tiết ban đầu, công an tạm giữ Phương để điều tra.

Từ khai báo của Phương, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành để điều tra, truy xét.

Ngày 15/3, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại khách sạn ở khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội với tang vật là gần 1,96 triệu USD .

Lê Nguyên Bình bị bắt giữ cùng gần 1,96 triệu USD . Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố Phương về tội "Cướp tài sản" và khởi tố Lê Nguyên Bình về tội "Che giấu tội phạm". Riêng Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy bị khởi tố về tội "Cướp tài sản", nhưng do bỏ trốn nên Công an tỉnh Tây Ninh đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Đến 12h ngày 24/3, lực lượng công an đã lần theo dấu vết, bất ngờ đột kích, bắt giữ Lộc, Anh, Duy tại khu thôn Nông Trường, xã Ya Grai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Công an thu giữ của các đối tượng 74,5 triệu đồng, 3 ĐTDĐ và 3 ôtô mà nhóm đối tượng sử dụng làm phương tiện trốn chạy.

Từ khai báo của các đối tượng đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ thêm đối tượng Lò Việt Chung.

Các đối tượng khai nhận theo hướng dẫn của Phương, nhóm Lộc, Anh, Duy... sau khi cướp được thì mang tiền ra Hà Nội giao cho Bình.

Phương cũng hứa trả công cho nhóm này 1 tỷ đồng .

Ngoài ra, Phương đã hướng dẫn Bình bán một phần ngoại tệ, quy đổi thành tiền điện tử để chuyển sang ví điện tử mà Phương chỉ định. Tuy nhiên, Bình chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ về nguồn gốc số ngoại tệ và vai trò của các đối tượng.