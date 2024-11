Bắt vụ tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh chui

Vì lợi nhuận cao, Thắng rủ thêm 3 người khác chạy 2 ôtô để chở 6 người Trung Quốc vào Việt Nam rồi xuất cảnh chui sang Campuchia.

Chiều 14/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Khánh (SN 1983), Nguyễn Văn Tuyền (SN 1987), Vũ Văn Nghĩa (SN 1988), Vũ Văn Thắng (SN 1987) đều có hộ khẩu thường trú tại TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào chiều 2/11/2024, Vũ Văn Thắng được một người tên T. liên hệ thuê 2 ôtô để chở 6 người Trung Quốc từ thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đi vào TP.HCM để tìm cách xuất cảnh trái phép qua Campuchia với giá thỏa thuận là 24 triệu đồng trên một chuyến cho một xe.

Lực lượng Công an tống đạt các quyết định đối với các bị can.

Biết rõ hành vi chở người khác nhập cảnh mà không có giấy tờ, không có hộ chiếu, không làm thủ tục khai báo nhập cảnh là trái pháp luật, nhưng vì lợi nhuận cao, Thắng đã đồng ý và rủ Phạm Văn Khánh, Nguyễn Văn Tuyền, Vũ Văn Nghĩa chạy 2 ôtô để chở 6 người Trung Quốc nói trên.

Sáng 4/11, khi đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận, các đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.