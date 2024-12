Bắt vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp sau 2 ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm.

Theo đó, 7h ngày 15/12, tại xã biên giới Na Tông tiếp giáp với nước bạn Lào thuộc huyện Điện Biên; Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp Công an xã Na Tông, Công an xã Mường Nhà; Đồn Biên phòng Mường Nhà; Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Điện Biên; Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Của G. (SN 2009, trú tại bản Na Xiêng Đi, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 3 bánh hồng phiến (18.000 ma túy tổng hợp), một môtô.

Đối tượng Của G. (x) cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp bị thu giữ tại cơ quan Công an.

Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.