Báu vật bị trộm ở bảo tàng Louvre qua ống kính khách Việt

Tháng 3, khi tham quan bảo tàng Louvre, nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã chụp lại bộ vòng cổ và hoa tai của Hoàng hậu Marie-Louise. Đây là món trang sức bị đánh cắp ngày 19/10.

Bộ vòng cổ và hoa tai của Hoàng hậu Marie-Louise, 2 trong số 9 báu vật bị đánh cắp ở bảo tàng Louvre. Ảnh: Minh Hòa.

Giữa lúc nước Pháp rúng động vì vụ tr hử ộm táo tợn giữa ban ngày tại bảo tàng Louvre (Paris), nhiếp ảnh gia Minh Hòa (TP.HCM) bất ngờ nhận ra từng đứng trong phòng trưng bày Apollo, nơi xảy ra vụ việc, chỉ vài tháng trước.

"Quá đẹp và tiếc nuối!", anh nói với Tri Thức - Znews khi chia sẻ lại những bức ảnh chụp hồi tháng 3.

Ban đầu, Minh Hòa chỉ định chụp 2 biểu tượng của bảo tàng Louvre là bức tranh Mona Lisa và tượng Thần Vệ Nữ. Song anh vẫn dành thời gian dạo qua nhiều phòng trưng bày khác để ghi lại khung cảnh của bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới.

Du khách tham quan phòng trưng bày Apollo, một trong những không gian tráng lệ nhất của bảo tàng Louvre, hồi tháng 3. Ảnh: Minh Hòa.

Sau khi đọc tin vụ trộm tại Louvre, anh tìm lại ảnh cũ và bất ngờ phát hiện đã vô tình chụp được 2 trong những báu vật bị đánh cắp, là bộ vòng cổ và hoa tai của Hoàng hậu Marie-Louise.

Theo tài liệu của bảo tàng, năm 1810, Hoàng đế Napoléon I từng ra lệnh chế tác 2 bộ trang sức xa hoa làm quà cưới tặng người vợ thứ 2, Đại vương công Áo Marie-Louise.

Bộ trang sức tinh xảo do thợ kim hoàn François-Régnault Nitot chế tác, gồm 32 viên ngọc lục bảo được cắt tinh vi và 1.138 viên kim cương.

"Lúc đó tôi ấn tượng với bộ trang sức nên chụp lại, không có thời gian tìm hiểu kỹ. Đến nay, khi đọc thông tin, tôi mới giật mình nhận ra mình đã chụp được những hình ảnh vô giá", anh kể.

Ngoài bộ trang sức này, nhiếp ảnh gia Việt còn chụp lại mũ tiara đính kim cương và ngọc lục bảo của Công tước phu nhân xứ Angoulême - cháu gái vua Louis XVIII, cùng vương miện của vua Louis XV, đều là những báu vật được trưng bày tại phòng Apollo.

Những món trang sức được trưng bày tại phòng Apollo hồi tháng 3. Ảnh: Minh Hòa.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết ngoài bộ vòng cổ và hoa tai của Hoàng hậu Marie-Louise, 7 báu vật khác đã bị đánh cắp gồm:

Vương miện thuộc bộ trang sức sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense

Vòng cổ trong bộ trang sức sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense

Một chiếc khuyên tai (trong cặp khuyên) thuộc bộ trang sức sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense

Trâm cài áo của Hoàng hậu Eugénie đính 94 viên kim cương, còn được gọi là "Trâm cài thánh tích"

Vương miện của Hoàng hậu Eugénie

Trâm cài áo hình chiếc nơ của Hoàng hậu Eugénie

Mũ miện ngọc trai Vua Napoleon III tặng Hoàng hậu Eugénie

Cận cảnh những món trang sức bị đánh cắp ở bảo tàng Louvre. Ảnh: CNN.

Trong số này, vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Vua Napoleon III, được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị nhóm trộm đánh rơi trong lúc bỏ trốn. Hiện vật đã bị hư hỏng, vỡ nát khi được tìm thấy.

"Ngay cả khi quay lại Louvre, du khách cũng sẽ không còn được thấy những bộ trang sức này nữa. Tôi may mắn kịp chụp vài tấm, coi như giữ chút ký ức về nơi ấy", nhiếp ảnh gia Minh Hòa nói.

Vương miện của Hoàng hậu Eugénie khi còn nguyên vẹn. Ảnh: Bảo tàng Louvre.

Theo giới chức Pháp, sáng 19/10, bốn kẻ trộm bịt mặt đã đột nhập bảo tàng Louvre và đánh cắp nhiều cổ vật vô giá thuộc bộ trang sức của Hoàng gia Pháp, rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Nhóm này dùng một xe tải có thang nâng tiếp cận ban công tầng 2, dùng máy cắt góc để phá cửa sổ và chui vào phòng trưng bày Apollo.

Trong vài phút, nhóm trộm không mang theo vũ khí nhưng đe dọa bảo vệ bằng máy cắt kim loại, lấy đi 8 trong 9 món trang sức được nhắm tới.

Bảo tàng Louvre hiện lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật và đón khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Vụ đột nhập vào bảo tàng, với nhiều báu vật quốc gia Pháp bị đánh cắp, đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống an ninh tại đây.

Cận cảnh phòng trưng bày 'báu vật vô giá' tại bảo tàng Louvre Phòng trưng bày Apollo thuộc bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), nơi lưu giữ bộ sưu tập đá quý và kim cương của Hoàng gia Pháp.