Cận cảnh món trang sức bị trộm trong 4 phút tại bảo tàng Louvre

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 9h30 ngày 19/10 (giờ địa phương), khi bảo tàng Louvre (Paris) vừa mở cửa đón khách tham quan, một nhóm đối tượng đã đột nhập vào phòng trưng bày Apollo, nơi lưu giữ bộ trang sức Hoàng gia Pháp. "Vượt xa giá trị thương mại, những món đồ này mang ý nghĩa vô giá về di sản và lịch sử", Bộ Nội vụ Pháp nói. Ảnh: Reuters.

Le Parisien dẫn nguồn tin điều tra cho biết nhóm cướp mang theo cưa máy cỡ nhỏ, đi xe máy tiếp cận bảo tàng Louvre từ phía bờ sông Seine của tòa nhà, nơi có một số đoạn đang được tu sửa. Nhóm cướp dùng thang máy chở hàng đi thẳng đến phòng trưng bày Apollo, phá cửa kính bảo vệ, cho 2 người đột nhập vào bên trong và tên còn lại trông chừng bên ngoài. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin ban đầu từ cuộc điều tra, nhóm trộm đã lấy đi nhiều món trang sức đang được trưng bày tại phòng Galerie d'Apollo. Tổng cộng 9 trong số 23 món thuộc bộ sưu tập của Hoàng đế Napoléon và Hoàng hậu Eugénie bị mất. Ảnh: Stéphane de Sakutin.

Quang cảnh phòng trưng bày Apollo, một trong những không gian tráng lệ nhất của Louvre, nổi tiếng với những bức tranh trần và chi tiết trang trí lộng lẫy, lưu giữ các bộ trang sức tuyệt mỹ từ thế kỷ XIX. Theo nguồn tin của Le Parisien, trong 9 hiện vật bị lấy đi có một bộ trang sức, một dây chuyền, đôi hoa tai, 2 vương miện và một chiếc trâm cài áo. Ảnh: Bảo tàng Louvre.

Nguồn tin từ giới chức cho biết một trong các món trang sức bị đánh cắp đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng. Căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, đó có thể là vương miện của Hoàng hậu Eugénie, tuy nhiên hiện vật đã bị hư hỏng, vỡ nát. Trong ảnh là vương miện của Hoàng hậu Eugénie khi còn nguyên vẹn. Ảnh: Bảo tàng Louvre.

Một hiện vật khác bị đánh cắp cũng đã được tìm thấy, nhưng chưa xác định chính xác là món nào. Các nguồn tin trong bảo tàng xác nhận viên kim cương Regent hơn 140 carat, báu vật nổi tiếng nhất của bộ sưu tập, còn nguyên vẹn. Trong ảnh, một món trang sức hoàng gia được trưng bày tại phòng trưng bày Apollo năm 2020. Ảnh: Stéphane de Sakutin.

Truyền thông Pháp đưa tin "có 3 hoặc 4 nghi phạm" tham gia vụ trộm: 2 người mặc áo phản quang giả làm công nhân đứng trên giàn nâng, còn 2 người khác chờ sẵn trên xe máy. Ảnh: Le Parisien.

Phát biểu trên kênh TF1, Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cho biết không có hành vi bạo lực nào xảy ra, du khách tham quan đã được sơ tán an toàn. Bà nhấn mạnh "giá trị các món trang sức bị mất cắp là vô giá", cho biết vụ trộm được thực hiện trong vòng 4 phút bởi những "tay trộm chuyên nghiệp". Trước đó, theo nguồn tin France Inter, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết oàn bộ vụ việc chỉ kéo dài 7 phút. Ảnh: Reuters.

Phía Bảo tàng Louvre ra thông báo chính thức, cho biết cơ sở đóng cửa trong ngày vì "tình huống đặc biệt", đồng thời gửi lời xin lỗi đến hàng nghìn du khách đã lên kế hoạch tham quan vào cuối tuần, theo CNN. Ảnh: Reuters.

Bảo tàng Louvre hiện lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật, thu hút khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Nơi đây từng nhiều lần trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, bức Mona Lisa bị đánh cắp khỏi Louvre, rồi được tìm thấy hai năm sau tại Florence. Năm 1983, hai bộ áo giáp thời Phục hưng cũng bị lấy cắp và phải gần 40 năm sau mới thu hồi được.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình