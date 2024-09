Bầy khỉ 'giải cứu' bé gái 6 tuổi khỏi kẻ cưỡng hiếp ở Ấn Độ

Một đàn khỉ được cho là đã vô tình cứu bé gái 6 tuổi khỏi bị xâm hại tình dục vào 19/9 tại Baghpat (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ).

Bầy khỉ đã tấn công kẻ cưỡng hiếp, vô tình cứu bé gái 6 tuổi ở Ấn Độ.

Bé gái đã trở về nhà, trong khi người đàn ông nghi ngờ có ý định cưỡng hiếp đã trốn thoát, vẫn đang lẩn trốn. Nỗi kinh hoàng đó vẫn còn in sâu trong tâm trí đứa trẻ, theo The Times of India.

Cha của bé gái cho biết người đàn ông đã tiếp cận con gái mình khi cô bé đang chơi bên ngoài nhà. Đoạn phim giám sát phát trên kênh News Nation cho thấy kẻ tình nghi đi bộ dọc theo một con hẻm cùng bé gái.

Sau đó, người này rẽ vào góc khuất bên bức tường, trong khi bé gái có vẻ như đang đứng do dự ở bên ngoài. Người đàn ông sau đó xuất hiện trở lại và nắm lấy tay bé gái dẫn đi ra khỏi góc quay của camera.

Cuối cùng, hắn đã dụ đứa trẻ đến một ngôi nhà bỏ hoang, theo TOI đưa tin. Tại đó, hắn cởi đồ và cố gắng thực hiện hành vi đồi bại. "Hắn ta còn đe dọa sẽ giết tôi, con tôi", cha cô bé cho biết.

Đúng lúc đó, một đàn khỉ không xác định được số lượng đã tấn công người đàn ông, buộc hắn ta phải bỏ chạy khỏi hiện trường. Bé gái khẳng định đàn khỉ đã cứu mình. "Con gái tôi đã chết từ lâu nếu bầy khỉ không can thiệp", cha của đứa bé nói.

Cảnh sát nói với TOI rằng đã nhận tin về vụ việc từ cha mẹ của bé gái. Họ nói thêm rằng vụ việc đang được chính quyền điều tra. Cảnh sát hiện cố gắng xác định danh tính nghi phạm và đưa hắn ra trước công lý.