Bên trong 4 nhà hàng, quán bar của Donald Trump

Đúng như phương châm của nhà hàng, thực đơn Trump Grill cung cấp các món ăn nhanh như burger, sandwich. Trong đó, một số món làm nên thương hiệu tại đây là bít tết hảo hạng, hải sản tươi sống, salad, mì ống theo mùa và burger truyền thống. Điểm cộng là nhà hàng đi chuyên sâu vào từng loại thay vì tạo danh sách hàng chục món ăn khác nhau. Chẳng hạn, burger. Đơn vị phục vụ 5 loại burger với đa dạng nguyên liệu bao gồm The MAGA (Make America Great Again, câu khẩu hiệu gắn liền với các cuộc tranh cử của ông Trump) Burger (nước sốt đặc biệt, được lựa chọn một trong số loại phô mai như cheddar, Mỹ, Thụy Sĩ, pepper jack được làm từ sữa bò), The Truffle Burger (phô mai Boursin, sốt mayo nấm truffle & dầu giấm truffle), The Texas BBQ Burger (phô mai Mỹ, sốt BBQ mật ong, thịt xông khói & hành tây)... Ảnh: @trumptower.