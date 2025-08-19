Bên trong tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

Sáng 19/8, tại Ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp đối tác tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) và hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học. Đây là 2 dự án nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, ô Quan Chưởng, ô Cầu Giấy, ô Chợ Dừa và ô Đống Mác. Đây đều là những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng, có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa.

Trước đó, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" tái hiện không gian phố cổ, kết nối các di sản văn hóa quanh Thủ đô.

Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngồi ngắm phong cảnh dọc đường.

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm…

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" là một sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây còn là tâm huyết của đơn vị và đối tác trong việc kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống với sáng tạo, đưa đường sắt trở lại đời sống đô thị một cách gần gũi, sinh động, đồng thời quảng bá du lịch và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Dự kiến, đoàn tàu sẽ chính thức khai thác từ tháng 9, mỗi ngày có 3 chuyến vào lúc 8h, 14h và 20h30. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội, qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay lại ga Hà Nội. Bên cạnh "Hà Nội 5 cửa ô", ngành đường sắt cũng đang nghiên cứu cải tạo các nhà ga như Long Biên, Gia Lâm, Cổ Loa thành không gian triển lãm và sự kiện văn hóa; xây dựng bảo tàng đường sắt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao việc VNR ra mắt Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" đúng thời điểm, làm mới diện mạo du lịch Thủ đô và tạo thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách.

Phó Cục trưởng cho rằng đây là một mô hình du lịch kết hợp độc đáo giữa đường sắt - nghệ thuật truyền thống - di sản vùng ven, với hành trình trải dài từ nội đô Hà Nội đến khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh. Qua mỗi điểm dừng, du khách có cơ hội trải nghiệm trực tiếp nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc sắc, di tích lịch sử và không gian ký ức đô thị, tạo nên trải nghiệm du lịch đa chiều và sâu sắc. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị tới các tỉnh phụ cận, thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng, liên địa phương.