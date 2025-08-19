Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên trong tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

  • Thứ ba, 19/8/2025 18:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa, đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" được kỳ vọng mang đến cho du khách hành trình vừa ngắm cảnh, vừa sống trong không gian văn hóa.

Đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội Đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên mang tên "Hà Nội 5 cửa ô" gồm 7 toa với 5 toa khách và 2 toa check-in, dự kiến vận hành vào tháng 9.
doan tau 2 tang anh 1

Sáng 19/8, tại Ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp đối tác tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) và hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học. Đây là 2 dự án nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

doan tau 2 tang anh 2

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, ô Quan Chưởng, ô Cầu Giấy, ô Chợ Dừa và ô Đống Mác. Đây đều là những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng.
doan tau 2 tang anh 3

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng, có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa.
doan tau 2 tang anh 4

Trước đó, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" tái hiện không gian phố cổ, kết nối các di sản văn hóa quanh Thủ đô.
doan tau 2 tang anh 5

Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngồi ngắm phong cảnh dọc đường.
doan tau 2 tang anh 6doan tau 2 tang anh 7doan tau 2 tang anh 8doan tau 2 tang anh 9

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm…

doan tau 2 tang anh 10

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" là một sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây còn là tâm huyết của đơn vị và đối tác trong việc kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống với sáng tạo, đưa đường sắt trở lại đời sống đô thị một cách gần gũi, sinh động, đồng thời quảng bá du lịch và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.
doan tau 2 tang anh 11

Dự kiến, đoàn tàu sẽ chính thức khai thác từ tháng 9, mỗi ngày có 3 chuyến vào lúc 8h, 14h và 20h30. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội, qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay lại ga Hà Nội. Bên cạnh "Hà Nội 5 cửa ô", ngành đường sắt cũng đang nghiên cứu cải tạo các nhà ga như Long Biên, Gia Lâm, Cổ Loa thành không gian triển lãm và sự kiện văn hóa; xây dựng bảo tàng đường sắt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao việc VNR ra mắt Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" đúng thời điểm, làm mới diện mạo du lịch Thủ đô và tạo thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách.

Phó Cục trưởng cho rằng đây là một mô hình du lịch kết hợp độc đáo giữa đường sắt - nghệ thuật truyền thống - di sản vùng ven, với hành trình trải dài từ nội đô Hà Nội đến khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh. Qua mỗi điểm dừng, du khách có cơ hội trải nghiệm trực tiếp nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc sắc, di tích lịch sử và không gian ký ức đô thị, tạo nên trải nghiệm du lịch đa chiều và sâu sắc. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị tới các tỉnh phụ cận, thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng, liên địa phương.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Hé lộ diện mạo đoàn tàu 2 tầng tham quan Hà Nội sắp vận hành

Lần đầu tiên Hà Nội ra mắt đoàn tàu 2 tầng mang tên "Hà Nội 5 cửa ô", dự kiến vận hành vào ngày 19/8 trong cao điểm du lịch đại lễ 2/9.

15:52 7/8/2025

Sắp có tàu đêm tham quan vòng quanh Hà Nội

Hà Nội sẽ ra mắt đoàn tàu 2 tầng "5 cửa ô", kết nối các di sản văn hóa bằng trải nghiệm du lịch đêm độc đáo. Đây là sản phẩm mới trong loạt hoạt động hút khách dịp lễ 2/9 sắp tới.

09:14 4/8/2025

Lại quyết dẹp phố cà phê đường tàu

Cục CSGT đề nghị chính quyền kiên quyết tháo dỡ phố cà phê trong hành lang đường sắt, cắm chốt ngăn tái lấn chiếm và cấm hoạt động du lịch, thương mại trái phép.

09:33 11/8/2025

Châu Sa

Ảnh, video: VNR

