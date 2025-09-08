Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Format-Lifestyle

Bên trong tàu du lịch 2 tầng giá vé cao nhất 750.000 đồng ở Hà Nội

  • Thứ hai, 8/9/2025 20:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" tung ra mức giá 550.000-750.000 đồng, được nhận xét khá cao so với mặt bằng. Song, đơn vị khai thác hứa hẹn một hành trình văn hóa, ẩm thực và di sản.

tau 2 tang anh 1

Ngày 6/9, đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" chính thức vận hành thương mại, đưa du khách từ ga Hà Nội tới ga Từ Sơn (Bắc Ninh) để trải nghiệm di sản văn hóa Kinh Bắc. Ảnh: Châu Sa.
tau 2 tang anh 2

Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

tau 2 tang anh 3

Nội thất sang trọng, mỗi toa có 40-60 chỗ ngồi, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ngắm cảnh dọc hành trình.
tau 2 tang anh 4tau 2 tang anh 5

Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.

tau 2 tang anh 6

Giá vé bao gồm nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Ninh: xe trung chuyển tới Đền Đô, tham quan nơi an nghỉ của 8 vua triều Lý, thưởng thức dân ca Quan họ, giao lưu với liền anh liền chị, làm tranh Đông Hồ và gói bánh Phu Thê. Trên tàu, hành khách được phục vụ đồ ăn nhẹ theo mùa và nghe giới thiệu về lịch sử, văn hóa.
tau 2 tang anh 7tau 2 tang anh 8tau 2 tang anh 9tau 2 tang anh 10

Công ty BHL - đơn vị tổ chức tour tàu tung ra mức giá dao động 550.000-750.000 đồng/vé, trong đó: toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác có giá 550.000 đồng (tầng 1), 650.000 đồng (tầng 2). Toa VIP Ô Chợ Dừa có giá cao nhất 750.000 đồng. Trẻ em dưới 6 tuổi (cao dưới 1,12 m) được miễn phí nếu ngồi cùng người lớn; từ 6 đến 10 tuổi (dưới 1,32 m) giảm 15%; trên 10 tuổi tính giá như người lớn.

tau 2 tang anh 11

Khu vực nhà vệ sinh được thiết kế sang trọng theo phong cách hiện đại.

tau 2 tang anh 12

Hiện vé được bán qua tổng đài 1900.2695, dự kiến vài ngày tới sẽ tích hợp bán trực tuyến.
tau 2 tang anh 13

Để hành trình thuận lợi, đơn vị khai thác khuyến cáo du khách mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu có thông tin trùng khớp với vé điện tử, đồng thời có mặt tại ga Hà Nội ít nhất 15 phút trước giờ khởi hành. Trước khi lên tàu, hành khách kiểm tra kỹ số hiệu, ngày giờ ghi trên vé điện tử để đảm bảo trùng khớp với chuyến đi đã đặt và đã được xác nhận trên hệ thống.

tau 2 tang anh 14tau 2 tang anh 15

Hành khách chỉ nên mang theo hành lý cá nhân gọn nhẹ, không đem theo thức ăn, đồ uống, thú cưng, chất cháy nổ, hóa chất, vũ khí, vật sắc nhọn hay những hàng hóa bị cấm theo quy định của đường sắt.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Lưu ý A-Z đi tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

Đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội khai thác thương mại từ ngày 6/9, đưa du khách đến Từ Sơn, kết hợp trải nghiệm văn hóa và di sản Kinh Bắc.

07:49 6/9/2025

Giá vé dự kiến tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

Đoàn tàu "The Hanoi Train" gắn với hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội sẽ chính thức chạy thương mại từ 3/9. Giá vé dự kiến 550.000-750.000 đồng/khách, tùy hạng toa và hành trình.

14:30 1/9/2025

Bên trong tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

Lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa, đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" được kỳ vọng mang đến cho du khách hành trình vừa ngắm cảnh, vừa sống trong không gian văn hóa.

18:20 19/8/2025

Châu Sa

Ảnh: The Hanoi Train

tàu 2 tầng Hà Nội cửa ô 5 cửa ô đoàn tàu du lịch tàu 2 tầng Hà Nội du lịch Hà Nội The Hanoi Train giá vé

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý