Bên trong tàu du lịch 2 tầng giá vé cao nhất 750.000 đồng ở Hà Nội

Ngày 6/9, đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" chính thức vận hành thương mại, đưa du khách từ ga Hà Nội tới ga Từ Sơn (Bắc Ninh) để trải nghiệm di sản văn hóa Kinh Bắc. Ảnh: Châu Sa.

Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.

Giá vé bao gồm nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Ninh: xe trung chuyển tới Đền Đô, tham quan nơi an nghỉ của 8 vua triều Lý, thưởng thức dân ca Quan họ, giao lưu với liền anh liền chị, làm tranh Đông Hồ và gói bánh Phu Thê. Trên tàu, hành khách được phục vụ đồ ăn nhẹ theo mùa và nghe giới thiệu về lịch sử, văn hóa.

Công ty BHL - đơn vị tổ chức tour tàu tung ra mức giá dao động 550.000-750.000 đồng/vé, trong đó: toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác có giá 550.000 đồng (tầng 1), 650.000 đồng (tầng 2). Toa VIP Ô Chợ Dừa có giá cao nhất 750.000 đồng. Trẻ em dưới 6 tuổi (cao dưới 1,12 m) được miễn phí nếu ngồi cùng người lớn; từ 6 đến 10 tuổi (dưới 1,32 m) giảm 15%; trên 10 tuổi tính giá như người lớn.

Khu vực nhà vệ sinh được thiết kế sang trọng theo phong cách hiện đại.

Hiện vé được bán qua tổng đài 1900.2695, dự kiến vài ngày tới sẽ tích hợp bán trực tuyến.

Để hành trình thuận lợi, đơn vị khai thác khuyến cáo du khách mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu có thông tin trùng khớp với vé điện tử, đồng thời có mặt tại ga Hà Nội ít nhất 15 phút trước giờ khởi hành. Trước khi lên tàu, hành khách kiểm tra kỹ số hiệu, ngày giờ ghi trên vé điện tử để đảm bảo trùng khớp với chuyến đi đã đặt và đã được xác nhận trên hệ thống.

Hành khách chỉ nên mang theo hành lý cá nhân gọn nhẹ, không đem theo thức ăn, đồ uống, thú cưng, chất cháy nổ, hóa chất, vũ khí, vật sắc nhọn hay những hàng hóa bị cấm theo quy định của đường sắt.

