Lưu ý A-Z đi tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

Đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội khai thác thương mại từ ngày 6/9, đưa du khách đến Từ Sơn, kết hợp trải nghiệm văn hóa và di sản Kinh Bắc.

Bên trong tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: Đan Châu.

Hà Nội 5 cửa ô (The Hanoi Train) là tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội, nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đoàn tàu chạy tuyến Thăng Long - Kinh Bắc, mở ra hành trình kết nối Hà Nội với miền di sản Quan họ Bắc Ninh.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Mỗi toa gắn với một cửa ô của Thăng Long xưa, gồm: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng, có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa. Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngồi ngắm phong cảnh dọc đường.

Thời gian

Từ ngày 6/9, mỗi ngày sẽ có hai đôi tàu BHL1/BHL2, BHL3/BHL4 khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và ngược lại, đi qua cầu Long Biên.

Lịch trình

Tàu Ga dừng Giờ khởi hành BHL1 Hà Nội 8h Long Biên 8h07 Gia Lâm 8h20 Yên Viên 8h30 Từ Sơn 8h41 BHL3 Hà Nội 13h30 Long Biên 13h38

13h58 Gia Lâm 14h11 Yên Viên 14h21 Từ Sơn 14h32 BHL2 Từ Sơn 10h30 Yên Viên 10h42 Gia Lâm 10h52 Long Biên 11h05

11h25 Hà Nội 11h33 BHL4 Từ Sơn 16h20 Yên Viên 16h32 Gia Lâm 16h42 Long Biên 16h54 Hà Nội 17h01

Cụ thể, đối với tàu BLH1:

8h: Tàu khởi hành từ ga Hà Nội đi ga Từ Sơn.

Tàu khởi hành từ ga Hà Nội đi ga Từ Sơn. 8h00 - 8h50: Trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu.

Trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu. 8h50 - 10h20: Tham quan Đền Đô (Bắc Ninh) và các hoạt động văn hóa địa phương.

Tham quan Đền Đô (Bắc Ninh) và các hoạt động văn hóa địa phương. 10h20 - 10h30: Di chuyển bằng ôtô về ga Từ Sơn.

Di chuyển bằng ôtô về ga Từ Sơn. 10h30: Tàu khởi hành về lại ga Hà Nội.

Giá vé

Hiện vé được bán qua tổng đài 1900.2695, dự kiến vài ngày tới sẽ tích hợp bán trực tuyến.

Giá vé 550.000-750.000 đồng/khách, tùy hạng toa.

Đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và ngược lại, đi qua cầu Long Biên. Ảnh: Đan Châu.

Đa dạng trải nghiệm văn hóa

Mỗi toa trong đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô được thiết kế dựa trên câu chuyện gắn với từng cửa ô Thăng Long xưa, vừa gợi nhắc dấu tích lịch sử, vừa mang lại trải nghiệm văn hoá đặc sắc.

Ô Quan Chưởng, cổng thành duy nhất còn nguyên vẹn và từng là biểu tượng kháng Pháp của binh lính triều Nguyễn, được tái hiện trong toa tàu với chi tiết gạch bông, hình ảnh Cầu Long Biên.

Ô Cầu Dền, cửa ngõ nối kinh thành với phía Nam, nay chỉ còn dấu tích tại ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt, trở thành nguồn cảm hứng cho toa tàu gợi nhớ Hà Nội thời bao cấp.

Mỗi toa tàu được thiết kế dựa trên câu chuyện gắn với từng cửa ô Thăng Long xưa. Ảnh: Đan Châu.

Ô Đống Mác, từng là tuyến đường thủy và đường bộ dẫn vào kinh thành, được đưa vào thiết kế toa tàu theo phong cách khu tập thể cũ, kết hợp cùng tranh dân gian, tái hiện đời sống sinh hoạt bình dị của người dân.

Ô Cầu Giấy, gắn liền với nghề làm giấy ở làng Yên Hòa. Dù đã bị phá bỏ cuối thế kỷ XVIII, nhưng trên toa tàu mang tên mình lại sống dậy qua những chi tiết trang trí tinh xảo, hòa cùng không gian nghệ thuật.

Ô Chợ Dừa, nơi xưa kia từng là chợ nhỏ dưới rặng dừa, gần đàn Xã Tắc thời Lý - Trần, được tái hiện bằng phong cách tân cổ điển, mang vẻ sang trọng và gợi cảm giác về một khu chợ phồn thịnh.

Mỗi toa tàu trở thành một không gian văn hoá, nơi nghệ nhân trình diễn hát xẩm, chèo, nhạc đương đại... Ảnh: Đan Châu.

Ngoài ra, toa check-in được thiết kế như một không gian mở, lấy cảm hứng từ cầu Long Biên, nơi du khách có thể ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc trên hành trình.

Điểm cuối là ga Từ Sơn (Bắc Ninh) được xem là "trạm dừng di sản" đưa du khách đến với chùa cổ, làng nghề, đền đài và những làn điệu quan họ.

Trên hành trình, mỗi toa tàu trở thành một không gian văn hóa, nơi nghệ nhân trình diễn hát xẩm, chèo, nhạc đương đại, đồng thời mời khán giả cùng giao lưu.

Du khách cũng được thưởng thức những thức quà đặc trưng của Hà Nội như cốm, trà sen ướp hoa nhài hay các món ăn nhẹ theo mùa.