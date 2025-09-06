Lưu ý A-Z đi tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

|
Bên trong tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: Đan Châu.
Hà Nội 5 cửa ô (The Hanoi Train) là tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội, nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Đoàn tàu chạy tuyến Thăng Long - Kinh Bắc, mở ra hành trình kết nối Hà Nội với miền di sản Quan họ Bắc Ninh.
Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Mỗi toa gắn với một cửa ô của Thăng Long xưa, gồm: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.
Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng, có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa. Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngồi ngắm phong cảnh dọc đường.
|
The Hanoi Train là đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: Đan Châu.
Thời gian
Từ ngày 6/9, mỗi ngày sẽ có hai đôi tàu BHL1/BHL2, BHL3/BHL4 khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và ngược lại, đi qua cầu Long Biên.
Lịch trình
|Tàu
|Ga dừng
|Giờ khởi hành
|BHL1
|Hà Nội
|8h
|Long Biên
|8h07
|Gia Lâm
|8h20
|Yên Viên
|8h30
|Từ Sơn
|8h41
|BHL3
|Hà Nội
|13h30
|Long Biên
|13h38
13h58
|Gia Lâm
|14h11
|Yên Viên
|14h21
|Từ Sơn
|14h32
|BHL2
|Từ Sơn
|10h30
|Yên Viên
|10h42
|Gia Lâm
|10h52
|Long Biên
|11h05
11h25
|Hà Nội
|11h33
|BHL4
|Từ Sơn
|16h20
|Yên Viên
|16h32
|Gia Lâm
|16h42
|Long Biên
|16h54
|Hà Nội
|17h01
Cụ thể, đối với tàu BLH1:
- 8h: Tàu khởi hành từ ga Hà Nội đi ga Từ Sơn.
- 8h00 - 8h50: Trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu.
- 8h50 - 10h20: Tham quan Đền Đô (Bắc Ninh) và các hoạt động văn hóa địa phương.
- 10h20 - 10h30: Di chuyển bằng ôtô về ga Từ Sơn.
- 10h30: Tàu khởi hành về lại ga Hà Nội.
Giá vé
Hiện vé được bán qua tổng đài 1900.2695, dự kiến vài ngày tới sẽ tích hợp bán trực tuyến.
Giá vé 550.000-750.000 đồng/khách, tùy hạng toa.
|
Đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và ngược lại, đi qua cầu Long Biên. Ảnh: Đan Châu.
Đa dạng trải nghiệm văn hóa
Mỗi toa trong đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô được thiết kế dựa trên câu chuyện gắn với từng cửa ô Thăng Long xưa, vừa gợi nhắc dấu tích lịch sử, vừa mang lại trải nghiệm văn hoá đặc sắc.
Ô Quan Chưởng, cổng thành duy nhất còn nguyên vẹn và từng là biểu tượng kháng Pháp của binh lính triều Nguyễn, được tái hiện trong toa tàu với chi tiết gạch bông, hình ảnh Cầu Long Biên.
Ô Cầu Dền, cửa ngõ nối kinh thành với phía Nam, nay chỉ còn dấu tích tại ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt, trở thành nguồn cảm hứng cho toa tàu gợi nhớ Hà Nội thời bao cấp.
|
Mỗi toa tàu được thiết kế dựa trên câu chuyện gắn với từng cửa ô Thăng Long xưa. Ảnh: Đan Châu.
Ô Đống Mác, từng là tuyến đường thủy và đường bộ dẫn vào kinh thành, được đưa vào thiết kế toa tàu theo phong cách khu tập thể cũ, kết hợp cùng tranh dân gian, tái hiện đời sống sinh hoạt bình dị của người dân.
Ô Cầu Giấy, gắn liền với nghề làm giấy ở làng Yên Hòa. Dù đã bị phá bỏ cuối thế kỷ XVIII, nhưng trên toa tàu mang tên mình lại sống dậy qua những chi tiết trang trí tinh xảo, hòa cùng không gian nghệ thuật.
Ô Chợ Dừa, nơi xưa kia từng là chợ nhỏ dưới rặng dừa, gần đàn Xã Tắc thời Lý - Trần, được tái hiện bằng phong cách tân cổ điển, mang vẻ sang trọng và gợi cảm giác về một khu chợ phồn thịnh.
Mỗi toa tàu trở thành một không gian văn hoá, nơi nghệ nhân trình diễn hát xẩm, chèo, nhạc đương đại... Ảnh: Đan Châu.
Ngoài ra, toa check-in được thiết kế như một không gian mở, lấy cảm hứng từ cầu Long Biên, nơi du khách có thể ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc trên hành trình.
Điểm cuối là ga Từ Sơn (Bắc Ninh) được xem là "trạm dừng di sản" đưa du khách đến với chùa cổ, làng nghề, đền đài và những làn điệu quan họ.
Trên hành trình, mỗi toa tàu trở thành một không gian văn hóa, nơi nghệ nhân trình diễn hát xẩm, chèo, nhạc đương đại, đồng thời mời khán giả cùng giao lưu.
Du khách cũng được thưởng thức những thức quà đặc trưng của Hà Nội như cốm, trà sen ướp hoa nhài hay các món ăn nhẹ theo mùa.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'