Giá vé dự kiến tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

Đoàn tàu "The Hanoi Train" gắn với hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội sẽ chính thức chạy thương mại từ 3/9. Giá vé dự kiến 550.000-750.000 đồng/khách, tùy hạng toa và hành trình.

Cận cảnh bên trong đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 1/9, ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty BHL - đơn vị tổ chức tour tàu The Hanoi Train (Hà Nội 5 cửa ô) - cho biết giá vé dự kiến 550.000-750.000 đồng/khách, tùy hạng toa. Đoàn tàu sẽ khai thác thương mại từ ngày 3/9, mỗi ngày 3 chuyến:

Chuyến sáng khởi hành từ ga Hà Nội lúc 8h, đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) sau 40 phút và kết thúc hành trình lúc 11h30.

Chuyến chiều chạy từ 13h30 đến 17h.

Buổi tối, tàu xuất phát từ ga Hà Nội, đi qua tuyến vành đai với các ga Long Biên - Đông Anh - Sóc Sơn - Thăng Long - Giáp Bát, mang đến trải nghiệm ngắm Hà Nội về đêm.

Theo ông Hiệp, mỗi toa tàu gắn với một cửa ô của Thăng Long xưa, được thiết kế theo phong cách riêng, gắn với dịch vụ đi kèm.

Trong đó, Ô Quan Chưởng - cổng thành duy nhất còn nguyên vẹn, biểu tượng kháng Pháp của binh lính triều Nguyễn; Ô Cầu Dền - cửa ngõ nối kinh thành với phía Nam, nay chỉ còn dấu tích ở ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt; Ô Đống Mác - từng là đường thủy và đường bộ dẫn vào kinh thành; Ô Cầu Giấy - gắn với nghề làm giấy của làng Yên Hòa, đã bị phá bỏ cuối thế kỷ XVIII; và Ô Chợ Dừa - nơi từng có chợ nhỏ dưới rặng dừa, gần đàn Xã Tắc của triều Lý, Trần.

"Mỗi toa sẽ là một không gian văn hóa nhỏ, kể câu chuyện riêng của Hà Nội và Kinh Bắc. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện dịch vụ đa ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Trung... để phục vụ khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam", ông Hiệp nói.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

The Hanoi Train là tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội, là dự án nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng, có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa. Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngồi ngắm phong cảnh dọc đường.

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm…

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" tái hiện không gian phố cổ, kết nối các di sản văn hóa quanh Thủ đô. Đây là sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, sáng tạo, độc đáo của Hà Nội, đồng thời là sản phẩm liên kết tuyến giữa Hà Nội - Bắc Ninh có sự khác biệt.