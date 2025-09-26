Bệnh nhân đột quỵ lúc nửa đêm được cấp cứu kịp ‘giờ vàng’

Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, bệnh nhân bất ngờ ngã quỵ. Ngay khi nhập viện, chỉ trong 3 phút, quy trình cấp cứu trong “khung giờ vàng” đã được kích hoạt khẩn cấp.

Vẫn như mọi ngày, chị N.T.K.P. (40 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đi ngủ lúc 20h30. Đến khoảng 0h khi dậy đi vệ sinh, chị bất ngờ bị ngã, nói khó và yếu tay chân bên trái. Nhận thấy điều chẳng lành, gia đình chị P. ngay lập tức đưa chị đi cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nói đớ, liệt hoàn toàn nửa người trái. Quy trình Code Stroke (cấp cứu đột quỵ cấp) lập tức được kích hoạt thông qua hệ thống phát thanh toàn viện. Chỉ trong chưa đầy 3 phút, đội Code Stroke có mặt, tiến hành thăm khám, chẩn đoán và cấp cứu chuyên sâu.

Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ (MRI) não và xác định bị nhồi máu não cấp vùng nhân bèo phải. Người bệnh còn trong “giờ vàng” (dưới 4,5 giờ) để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Ê-kíp tiến hành truyền thuốc nhằm tái thông mạch máu não. Khoảng 2 giờ sau, bệnh nhân nói rõ hơn, tay chân trái vận động bình thường, không còn yếu liệt hay tê bì.

Người bệnh nói rõ hơn, tay chân trái vận động bình thường, không còn yếu liệt.

“Bây giờ hồi phục cảm thấy rất mừng, vì lúc vào đây tôi đã liệt nửa thân người rồi. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ là hoàn toàn bình thường trở lại, không có gì xảy ra luôn. Tôi thấy mình may mắn vì được cấp cứu kịp thời, không để lại di chứng”, bệnh nhân P. chia sẻ.

Theo bác sĩ Chế Gia Hân thuộc khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, thuốc tiêu sợi huyết là phương pháp điều trị nhồi máu não tối ưu, giúp làm tan cục máu đông mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị chỉ đạt được khi người bệnh được xử trí trong “giờ vàng” kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Chia sẻ về yếu tố nguy cơ, bác sĩ chuyên khoa I Trần Thanh Khiết, trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào và nguy cơ gia tăng ở người hút thuốc, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, huyết khối. Do đó, việc duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám định kỳ và tầm soát nguy cơ tim mạch - thần kinh đóng vai trò quan trọng để phòng ngừa đột quỵ.

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ghi nhận bệnh nhân nói đớ, liệt hoàn toàn nửa người trái.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, quy trình Code Stroke được triển khai thường quy với mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian tái thông mạch máu não, đảm bảo “giờ vàng” trong cấp cứu đột quỵ dưới 60 phút. Quy trình cấp cứu đột quỵ huy động đồng bộ nhiều chuyên khoa, gồm Cấp cứu, Thần kinh - đột quỵ, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh, Hồi sức tích cực và chống độc (ICU), phối hợp chặt chẽ để mang lại kết quả điều trị tốt nhất.

Trong những năm qua, bệnh viện tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca đột quỵ nhồi máu não và xuất huyết não theo tiêu chuẩn của Hội đột quỵ châu Âu và Hội đột quỵ thế giới (ESO/WSO). Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như MRI 3.0 Tesla, MSCT 256 lát cắt, DSA hai bình diện…, bệnh viện có khả năng tầm soát và can thiệp đột quỵ từ giai đoạn sớm. Các phần mềm chuyên dụng cũng hỗ trợ đánh giá và phát hiện nguy cơ cao như tắc nghẽn, hẹp, phình, vỡ phình hoặc dị dạng mạch máu não.

Các chuyên gia cảnh báo, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, thậm chí xuất hiện ở nhóm 30-45 tuổi. Vì vậy, khi nhận thấy dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân một bên, nói khó hoặc nói đớ, người nhà cần gọi cấp cứu ngay và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để xử trí kịp thời. Bên cạnh cấp cứu, việc kiểm soát yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay béo phì chính là “chìa khóa” phòng ngừa đột quỵ, góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ và duy trì chất lượng cuộc sống.