Tri Thức - Znews lần thứ 9 nhận giải báo chí quốc tế của WAN-IFRA

Series "Medi Story - Câu chuyện y tế" được vinh danh tại Giải thưởng Truyền thông châu Á 2025, đánh dấu thành tích thứ 9 của Tri Thức - Znews trong hệ thống danh giá của WAN-IFRA.

Tối 5/11 tại Singapore, Tri Thức - Znews xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ lớn trong khu vực để đoạt giải cao nhất cho nhóm cơ quan báo chí vừa và nhỏ ở hạng mục "Tác phẩm báo chí về sức khỏe tốt nhất" (Best Health News Story) với loạt phóng sự MediStory - Stories of Medicine (Câu chuyện y tế) tại Asian Media Awards 2025.

Đây là giải thưởng do Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA) tổ chức, nhằm vinh danh những sản phẩm báo chí xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh số ca mắc ung thư ngày một tăng nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn, sản phẩm MediStory - Stories of Medicine (Câu chuyện y tế) phản ánh bức tranh toàn cảnh về gánh nặng điều trị và nỗ lực của hệ thống y tế. Hình ảnh người bệnh đến khám, xếp hàng từ sáng sớm tại các bệnh viện lớn ở TP.HCM, hay đội ngũ y bác sĩ làm việc sớm hơn, về muộn hơn để đồng hành cùng bệnh nhân, đã thành biểu tượng cho sự kiên cường và tận tâm của ngành y.

Song song với đó, cuộc đua đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị chẩn đoán, điều trị cũng được ghi nhận rõ nét. Từ các hệ thống xạ trị, PET/CT, MRI đến quy trình pha chế thuốc hóa trị đều cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của y tế Việt Nam trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tri Thức - Znews đã nỗ lực ghi lại câu chuyện y tế bằng những hình ảnh chân thực và xúc cảm nhất, trong đó có hành trình xạ trị, bên trong phòng điều chế thuốc hóa trị, câu chuyện xúc động về cậu bé mắc u não với chiếc mặt nạ xạ trị hình Spider-Man độc nhất vô nhị, giúp em vượt qua nỗi sợ hãi trong quá trình điều trị.

Thông qua series này, Tri Thức - Znews mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về ngành y tế Việt Nam, từ thực trạng quá tải đến những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, cùng sự tin tưởng của người dân vào hệ thống y tế quốc gia. Mục tiêu của dự án không chỉ là kể lại câu chuyện, mà còn hướng đến gợi mở giải pháp và truyền cảm hứng cho hành trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại diện Tri Thức - Znews nhận giải Best Health News Story gồm bà Lê Thị Bích Huệ, Trưởng ban; ông Nguyễn Duy Hiệu, Biên tập viên Trực quan.

Loạt tác phẩm là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ phóng viên, biên tập viên thuộc Tri Thức - Znews. Đội ngũ tham gia thực hiện bao gồm các phóng viên Nguyễn Thuận, Bùi Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Duy Hiệu và Nguyễn Đỗ An Khương.

Giải cao nhất hạng mục Best Health News Story tai Asian Media Awards 2025 của WAN-IFRA đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Tri Thức - Znews được vinh danh tại hệ thống giải thưởng của WAN-IFRA với tổng cộng 9 giải (3 giải Vàng, 3 giải Best, 3 giải Bạc), là cơ quan báo chí Việt Nam có nhiều giải thưởng nhất ở hệ thống giải WAN-IFRA.

Kế thừa DNA tiên phong trong việc nắm bắt các xu hướng báo chí hiện đại, Tri Thức - Znews đã khẳng định mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo qua việc liên tục cung cấp cho độc giả những sản phẩm báo chí chất lượng cao. Những tác phẩm này không chỉ đảm bảo chiều sâu nội dung mà còn được chú trọng đầu tư về mặt hình thức và công nghệ, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ rệt cho định hướng của Tri Thức - Znews nhằm không ngừng nâng tầm trải nghiệm cho độc giả.

Giải thưởng Truyền thông châu Á - Asian Media Awards 2025 đã thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng trăm cơ quan báo chí trên khắp khu vực. Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, hơn 20 cơ quan báo chí hàng đầu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức lọt vào danh sách chung cuộc.

Danh sách này quy tụ các tên tuổi lớn và uy tín như SPH Media, The Straits Times, Mediacorp, Reuters Asia (Singapore), South China Morning Post (Hong Kong), The Japan Times (Nhật Bản), Star Media Group (Malaysia), The Hindu (Ấn Độ) và Kompas Daily Newspaper (Indonesia). Bên cạnh đó là sự góp mặt của những đơn vị trẻ và năng động như kumparan, Bisnis Indonesia, Wildtype Media Group và Project Multatuli.

Tại Việt Nam, hai đại diện vinh dự đạt giải tại sự kiện này, trong đó Znews chiến thắng ở hạng mục "Tác phẩm báo chí về sức khỏe tốt nhất" (Best Health News Story) và Báo Điện tử VietnamPlus chiến thắng ở hạng mục “Đồ họa tin tức tổng hợp tốt nhất” (Best General News Infographics).

Đại diện VietnamPlus nhận giải thưởng “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất” (Best General News Infographics) của WAN-IFRA. Ảnh: Duy Hiệu.

2025 tiếp tục là một năm thành công của VietnamPlus khi tác phẩm "Hùng ca thống nhất đất nước" đã xuất sắc nhận được giải thưởng từ WAN-IFRA. Tác phẩm này được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025), thuộc tuyến thông tin đặc biệt A50 của Thông tấn xã Việt Nam.

Tác phẩm "Hùng ca thống nhất đất nước" có thể xem tại địa chỉ https://www.vietnamplus.vn/50namgiaiphongmiennam/, gây ấn tượng mạnh với hình thức thể hiện đồ họa mới lạ, kết hợp game 3D tương tác mô phỏng biểu tượng bất diệt của Chiến thắng 30/4 - chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp trong năm VietnamPlus được vinh danh bởi WAN-IFRA. Trước đó vào tháng 4/2025, tại sự kiện Truyền thông Số châu Á (Digital Media Awards - DMA) ở Kuala Lumpur, tác phẩm "70 năm giải phóng Thủ đô: Hà Nội linh thiêng và hào hoa" đã giành giải ở hạng mục "Sản phẩm Số sáng tạo nhất" (Best Innovative Digital Product). Tính đến thời điểm hiện tại, đây là lần thứ ba VietnamPlus chính thức nhận được giải thưởng danh giá từ Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA).

Thành lập từ năm 1948, mạng lưới của WAN-IFRA đến nay gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA có trụ sở ở Pháp và Đức, cùng văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico.