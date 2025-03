Bệnh viện AIH đẩy mạnh hợp tác Johns Hopkins Medicine International

Mối quan hệ hợp tác giúp Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng lâm sàng và cải thiện trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

An toàn người bệnh và mang đến những trải nghiệm tích cực nhất cho khách hàng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ nhân viên cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).

Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Hoạt động duy trì hợp tác với Johns Hopkins Medicine International giúp Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) liên tục cải tiến chất lượng, phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế cũng như tuân thủ bộ tiêu chuẩn chất lượng JCI. Qua đó, nâng cao và duy trì bền vững chất lượng dịch vụ, chất lượng lâm sàng, nâng cao hài lòng người bệnh.

Ngày 10-12/3, các chuyên gia từ Johns Hopkins và Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã thực hiện đợt thực hành khảo sát JCI mô phỏng với mục tiêu cải tiến và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, chất lượng lâm sàng và đảm bảo các quy trình của bệnh viện AIH đáp ứng với yêu cầu cập nhật của JCI năm 2025.

Johns Hopkins Medicine International hỗ trợ và giám sát thực hiện các đợt thực hành khảo sát JCI mô phỏng tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).

Một trong những thay đổi lớn bên cạnh tiêu chí lấy người bệnh làm trung tâm và an toàn người bệnh được đặt lên hàng đầu, có thể kể đến các chương mới như tác động Sức khỏe toàn cầu (GHI) tập trung vào tính bền vững môi trường trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe; công nghệ chăm sóc sức khỏe (HCT) đánh giá năng lực chăm sóc sức khỏe từ xa, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và những tiến bộ trong thiết bị y tế, nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định lâm sàng và chăm sóc người bệnh… Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn mới đồng thời nhấn mạnh về việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế.

Các chuyên gia từ Johns Hopkins phân tích các quy trình của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) với yêu cầu mới của JCI.

Bên cạnh đó, hai bên có đã có những trao đổi và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những kiến thức y khoa tiên tiến, đảm bảo các quy trình thực hành tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) phù hợp với tiêu chuẩn JCI năm 2025.

Hai bên trao đổi và chia sẻ kiến thức để chuẩn bị cho đợt đánh giá JCI 2025.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Giám đốc Quản lý Chất lượng tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chia sẻ: “Để đáp ứng những tiêu chí mới của phiên bản JCI 8 (bản 2025), chúng tôi liên tục thực hành, duy trì thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ và đánh giá toàn diện mô phỏng, từ đó chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng lâm sàng và an toàn trong chăm sóc y tế. Thông qua các đợt thực hành với sự hỗ trợ của Johns Hopkins Medicine International, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) có thể tiếp tục hoàn thiện và liên tục cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu khắc khe của bộ tiêu chuẩn”.

Chia sẻ về quan hệ hợp tác, Bà Judy M. Lee - Giám đốc Y khoa phụ trách về Quản lý chất lượng và An toàn, Giám đốc Dịch vụ Toàn cầu - Johns Hopkins Medicine International cho biết: “Mục tiêu cuối cùng của tiêu chuẩn JCI là mang lại dịch vụ y tế an toàn cho người bệnh, phòng ngừa rủi ro trong quá trình chăm sóc và điều trị. Với hợp tác lần này, các chuyên gia từ Johns Hopkins sẽ cùng Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tập trung chuyên sâu vào các tiêu chí quan trọng gồm chất lượng và an toàn người bệnh, an toàn quản lý và sử dụng thuốc, phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời nhấn mạnh những thay đổi trong bộ tiêu chuẩn JCI, mang đến những đổi mới tích cực trong quy trình và đánh giá chất lượng tại bệnh viện AIH”.

Sẵn sàng cho đợt đánh giá JCI năm 2025

Vinh dự đạt chứng nhận JCI lần đầu vào tháng 11/2022, trong suốt thời gian qua, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ, tuân thủ nghiêm ngặt Bộ tiêu chuẩn JCI trong toàn bộ quá trình chăm sóc người bệnh và quản lý bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tăng cường hợp tác với các đơn vị y tế hàng đầu, bao gồm hợp tác chiến lược toàn diện với Raffles Medical Group (Singapore) và hợp tác chuyển giao kiến thức với Johns Hopkins Medicine International.

Những hoạt động hợp tác này hỗ trợ Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tích hợp các quy trình chăm sóc tiên tiến trên thế giới, nâng cao chất lượng lâm sàng, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng cùng gia đình trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tập thể đội ngũ bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đang tích cực và không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, tự tin thích nghi với những thách thức mới và sẵn sàng cho đợt đánh giá JCI năm 2025, đồng lòng hướng đến mục tiêu lần thứ hai đạt được chứng nhận JCI - "con dấu vàng" danh giá về chất lượng dịch vụ y tế toàn cầu.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) sẵn sàng cho đợt đánh giá JCI năm 2025.

Với thế mạnh của Johns Hopkins Medicine là hệ thống y tế hàng đầu thế giới về nghiên cứu và đào tạo lâm sàng với hơn 100 năm kinh nghiệm, trong thời gian tới, Johns Hopkins Medicine International - thuộc Johns Hopkins Medicine sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tổ chức các chương trình hội thảo khoa học quốc tế, mang đến cơ hội học hỏi và trao đổi các phương pháp điều trị mới.

Chương trình này không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn của đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện AIH, mà còn thúc đẩy sự đổi mới trong chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng y tế và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành y tế tại Việt Nam.