Bệnh viện FV tiên phong chụp mạch bằng CO2, tránh nguy cơ độc thận

Bệnh viện FV triển khai phương pháp chụp mạch bằng khí CO2 (Angiodroid CO2), an toàn với bệnh nhân không thể sử dụng thuốc cản quang i-ốt, đặc biệt là người suy thận.

Bệnh nhân N.V.Đ. (76 tuổi, An Giang) có tiền sử bệnh tiểu đường lâu năm, đi khập khiễng do 2 chân liên tục bị đau, mỏi, chuột rút mỗi khi di chuyển. 6 tháng trước, ông có vết thương ở ngón chân thứ 4 bên phải, đi khám tại một số cơ sở y tế và dùng thuốc nhưng không khỏi, bệnh ngày càng trở nặng. Khi vết thương bắt đầu hoại tử đen, gia đình đưa ông tới Bệnh viện FV.

Công nghệ CO2 - giải pháp chụp mạch an toàn

Kết quả siêu âm và chụp mạch tại FV cho thấy động mạch chậu phải bị tắc hoàn toàn đoạn dài, hẹp nặng động mạch chậu trái; động mạch chân phải bị tắc nghẽn hoàn toàn, động mạch chân trái tắc trên 90%. Máu từ tim gần như không xuống được hai chân - lý do khiến ngón chân bị hoại tử và đau nhức liên tục các ngón chân phải.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, mạch máu và Can thiệp nội mạch tại Bệnh viện FV, cho biết bệnh nhân bị tiểu đường, suy thận, độ lọc cầu thận ở mức 40 mL/phút/1,73 m2 (người bình thường trên 90mL/phút/1,73 m2). Ngoài ra ông còn bị hẹp mạch vành nặng, huyết áp cao, mỡ máu.

Bác sĩ Lương Ngọc Trung khám cho bệnh nhân.

Trước tình trạng sức khỏe phức tạp - vừa tiểu đường, vừa suy thận nặng, việc sử dụng thuốc cản quang i-ốt trong can thiệp mạch có thể gây nguy hiểm đến thận, đặc biệt là suy thận cấp do thuốc cản quang. Ê kíp bác sĩ FV quyết định áp dụng công nghệ mới: Sử dụng phương pháp chụp mạch bằng khí CO2 trong quá trình can thiệp với hệ thống Angiodroid của Italy.

Với hệ thống Angiodroid, khí CO2 tinh khiết được bơm vào mạch máu, thay thế thuốc cản quang truyền thống, vẫn cho hình ảnh X-quang sắc nét, đồng thời đảm bảo an toàn cho thận. Đây là công nghệ đang được nhiều trung tâm y tế tiên tiến trên thế giới ứng dụng, nay lần đầu có mặt tại Việt Nam.

Ca phẫu thuật kết hợp can thiệp nội mạch và mổ bắc cầu

Ca phẫu thuật can thiệp mạch cho ông Đ. diễn ra trong phòng Cathlab với sự hỗ trợ của máy chụp mạch bằng khí CO2 Angiodroid, hệ thống DSA Philips Allura Xper và các dụng cụ cần thiết. Mục tiêu của phẫu thuật là khai thông dòng máu đến được vết thương ở ngón chân, giúp cải thiện tình trạng lành thương cho bệnh nhân.

Đầu tiên bác sĩ Trung giải quyết tổn thương hẹp tắc trong bụng ông Đ. bằng can thiệp nội mạch, nong và đặt stent. Kỹ thuật này tránh được đường mổ bụng truyền thống để làm cầu nối qua chỗ tắc. Nhờ đó máu được dẫn xuống các động mạch dưới vùng bụng.

Sau đó, do động mạch chậu bên phải của bệnh nhân tắc hẹp nặng và không thể thực hiện can thiệp mạch, bác sĩ Trung tiếp tục thực hiện phẫu thuật bắc cầu (Bypass), tạo cầu nối ngắn dẫn máu từ động mạch đùi trái sang đùi phải. Phần còn lại của các vị trí tắc và hẹp động mạch đùi, dưới gối ở cả hai chân cũng được bác sĩ nong bóng, đặt stent qua vết chọc kim nhỏ.

Sau hơn 3 tiếng cho ca phẫu thuật hybrid (kết hợp can thiệp nội mạch và phẫu thuật Bypass), kết quả cho thấy máu từ tim được dẫn đến cả hai chân người bệnh, giúp cải thiện tình trạng tưới máu.

“Đây là ca điều trị khá đặc biệt, vì nếu chỉ can thiệp nội mạch như bình thường thì chỉ giải quyết được vấn đề ở chân bên trái còn động mạch chậu bên phải tắc mạch dài mạn tính, vôi hóa lâu năm, can thiệp nội mạch không xử lý được”, bác sĩ Trung giải thích thêm.

Ca can thiệp nội mạch sử dụng khí CO2 để chụp mạch và phẫu thuật bắc cầu cho bệnh nhân N.V.Đ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Chỉ 4 ngày sau, ông có thể đi lại 500 m, ngủ ngon giấc trở lại và không còn đau buốt, vết thương cắt cụt ngón chân hoại tử bắt đầu lành sẹo. “Tôi thật sự biết ơn ê kíp bác sĩ và điều dưỡng FV đã mang lại một cuộc sống mới”, ông xúc động chia sẻ.

Bác sĩ Lương Ngọc Trung (trái) đến thăm ông N.V.Đ. trước ngày xuất viện.

CO2 Angiodroid - bước tiến đột phá trong can thiệp mạch tại Việt Nam

Máy chụp mạch bằng khí CO2 Angiodroid hoạt động như “máy bơm” CO2 y tế vào mạch máu cho ra hình ảnh quang học xác định cấu trúc lòng mạch.

Khí CO2 y tế tinh khiết được bơm vào cơ thể cho ra hình ảnh X-quang chất lượng cao. Ảnh: Angiodroid.

Công nghệ này đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân bị dị ứng thuốc cản quang i-ốt, bệnh nhân suy thận hoặc có nguy cơ độc thận khi sử dụng thuốc cản quang truyền thống (tiểu đường, lớn tuổi...), can thiệp mạch chi dưới, mạch chậu, động mạch chủ bụng, thận, gan, tĩnh mạch ngoại vi và các trường hợp bàn chân tiểu đường cần khảo sát mạch nuôi.

