Bentley Bentayga 'Trung Quốc' ra mắt, mạnh hơn cả Bugati Chiron

Truyền thông phương Tây xem đây là một chú khủng long mạnh mẽ ngang Chiron đời đầu, nhưng khó có thể bán tốt.

Mẫu SUV gầm cao sang trọng nhất của BYD vừa ra mắt tại Trung Quốc với tên gọi YangWang U8L. Xe dài hơn 372 mm so với bản tiêu chuẩn và có giá khởi điểm 1,2 triệu NDT (khoảng 181.000 USD ). Dù đắt so với mặt bằng trong nước, mức giá này vẫn được xem là “món hời” nếu so với các SUV hạng sang phương Tây.

So với phiên bản U8 tiêu chuẩn, thân xe U8L được kéo dài thêm 372 mm, trục cơ sở dài hơn 200 mm. Mặc dù tăng kích thước, U8L vẫn giữ nguyên khả năng nổi và lội nước, điểm nổi bật từng gây chú ý khi dòng xe này ra mắt lần đầu.

Là mẫu xe đầu bảng trong dải sản phẩm YangWang, U8L nhắm đến các khách hàng Trung Quốc có nhu cầu cao cấp nhưng muốn chọn xe nội địa thay vì Bentley Bentayga hay Rolls-Royce Cullinan. Dù chưa thể sánh ngang về đẳng cấp thương hiệu hay hoàn thiện nội thất, U8L lại vượt trội về công nghệ.

Thiết kế sang trọng của Yangwang U8L với trục cơ sở 3.250 mm. Ảnh: BYD.

Tất cả phiên bản đều trang bị hệ thống lái bán tự động DiPilot 600 tích hợp 3 cảm biến LiDAR, hỗ trợ chức năng Navigate On Autopilot trên cả đường cao tốc và đường đô thị. Xe còn có phanh gốm carbon, hệ thống treo thủy lực Disus-P độc quyền và chế độ lội nước tương tự bản tiêu chuẩn.

Khoang cabin được bố trí kiểu 2+2+2, nhấn mạnh vào sự thoải mái và giải trí cho từng hàng ghế. Ghế hàng một và hai đều có sưởi, làm mát, massage và bệ tỳ tay có sưởi. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 23,6 inch cho tài xế, màn hình trung tâm 12,8 inch và thêm một màn hình 23,6 inch cho hành khách phía trước.

Xe được trang bị nhiều màn hình dành cho cả người lái và hành khách. Ảnh: BYD.

U8L dùng chung hệ truyền động với bản tiêu chuẩn với động cơ xăng 2.0L tăng áp, kết hợp với 4 motor điện và pin 49,05 kWh. Tổng công suất đạt 1.180 mã lực, mô-men xoắn 1.280 Nm. Theo Carscoops, U8L còn mạnh hơn cả Bugatti Veyron đời đầu (987 mã lực).

Dù mang nhiều công nghệ và hiệu suất ấn tượng, YangWang U8L ra mắt trong bối cảnh doanh số của thương hiệu đang sụt giảm. Trước đó theo CarNewsChina, lượng xe bán ra trong nửa đầu năm nay đã giảm khoảng 500% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho BYD trong việc duy trì đà phát triển của thương hiệu xe sang này.