Bí ẩn trong quán 'Café 68'

Khách đến quán "Café 68" của Thắm chủ yếu là nam giới, và nhiều vị "uống cà phê" tới hàng tiếng đồng hồ.

Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khoảng 13h45 ngày 22/12/2024, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an xã Liêm Chung thuộc thành phố Phủ Lý, phát hiện, bắt quả tang tại quán “Café 68” thuộc Xóm 4, xã Liêm Chung, do Quách Thị Thắm (sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hòa Bình) làm chủ, có 2 đôi nam nữ đang quan hệ tình dục.

Qua đấu tranh, 2 vị khách nam giới trú tại huyện Thanh Liêm và Kim Bảng (Hà Nam) khai nhận thỏa thuận để mua bán dâm với 2 phụ nữ là Đ.T. L (quê quán Phú Thọ) và B.T.H (quê quán Hòa Bình).

CQĐT ghi lời khai của đối tượng Thắm.

Cơ quan Công an thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng; khám xét tại quán thu giữ thêm 10 bao cao su chưa sử dụng, 600.000 đồng và một số tang vật có liên quan.

Quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận do Quách Thị Thắm điều hành, môi giới với giá 250.000 đồng/lượt. Xong xuôi, Thắm hưởng 150.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Thị Thắm về hành vi chứa mại dâm, để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.