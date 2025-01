Cựu Phó giám đốc Sở KHĐT TP.HCM chuẩn bị hầu tòa vụ án thứ hai

Cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh cùng 12 bị cáo bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP HCM tại một phiên toà trước đó.

Sử dụng "quân xanh" để trúng thầu

Dự kiến ngày 15-17/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử cựu Phó giám đốc Sở KHĐT TP.HCM, Trần Thị Bình Minh cùng 12 bị cáo khác trong vụ án tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở KH&ĐT TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang; Hội thẩm nhân dân: Bà Võ Thị Nam, ông Nguyễn Tất Nam. Hội thẩm nhân dân dự khuyết, ông Phạm Văn Hải. Thư ký phiên tòa, ông Hồ Ngọc Trường. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm: ông Nguyễn Nhật Tuấn, ông Nguyễn Đức Long, ông Phạm Văn Hiền, bà Hồ Thị Ngọc Ánh.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong 13 bị can, có 11 người gồm, Ngô Võ Kế Thành; Hoàng Minh Bá; Huỳnh Trọng Nghĩa; Nguyễn Đức Quỳnh; Trần Duy Phước; Nguyễn Trần Long; Phạm Văn Vĩnh; Phạm Tấn Kiên; Nguyễn Đại Dương; Nguyễn Chí Thân; Đinh Minh Hiệp bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Trần Thị Bình Minh và Phan Tất Thắng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng chỉ rõ, trong quá trình tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc hai Dự án Nấm và Mems, bị can Hoàng Minh Bá, Giám đốc Công ty T.S.T, đã thỏa thuận và thống nhất với Ngô Võ Kế Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, về danh mục và giá dự toán của Dự án Mems; đồng thời, thỏa thuận với Đinh Minh Hiệp, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, và Phạm Tấn Kiên, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, về danh mục và giá dự toán của Dự án Nấm từ giai đoạn xây dựng Dự án.

Ngoài ra, Bá đã tác động đến các bị can tại Sở KHĐT để phê duyệt Dự án, phê duyệt các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành đấu thầu. Đặc biệt, Bá đã sử dụng báo giá từ các công ty của chính mình để phục vụ việc thẩm định giá và lập dự toán, đảm bảo rằng các mức giá đã thỏa thuận với Chủ đầu tư được thực hiện.

Để đảm bảo Công ty T.S.T trúng thầu, Bá còn chỉ đạo việc điều chỉnh sai lệch số liệu trong báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty T.S.T, nhằm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hơn nữa, Bá đã thiết lập các "quân xanh" là Công ty Mictec và Công ty Sơn Bình để tạo điều kiện cho Công ty T.S.T trúng thầu theo đúng danh mục và giá đã thống nhất với các Chủ đầu tư. Hành vi của Hoàng Minh Bá đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 40 tỷ đồng .

Cựu Phó giám đốc Sở nhận 1 tỷ đồng từ doanh nghiệp

Cũng theo cáo trạng, ngay từ giai đoạn chuẩn bị thủ tục phê duyệt Dự án Nấm và Dự án Mems, cựu Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh biết rõ rằng Hoàng Minh Bá, Giám đốc Công ty T.S.T, và các chủ đầu tư đã thống nhất về danh mục dự kiến mua sắm và giá dự toán để đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị can Minh đã vì vụ lợi (nhận 1 tỷ đồng từ Bá) để ký các quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cũng như phê duyệt dự toán cho Dự án Mems và Dự án Nấm, dựa trên các căn cứ không đúng với quy định pháp luật.

Hành động này đã tạo điều kiện cho Công ty T.S.T của Hoàng Minh Bá tham gia và trúng thầu theo danh mục thiết bị và giá đã được thống nhất trước đó, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 40 tỷ đồng .

Theo cáo trạng, hành vi của bị can Trần Thị Bình Minh đã vi phạm quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư công năm 2014 và Điều 49, Điều 64 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, bị can Hoàng Minh Bá là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo; bị can Đinh Minh Hiệp và Ngô Võ Kế Thành cùng các bị can khác với vai trò người đứng đầu đơn vị Chủ đầu tư đã thông đồng với Hoàng Minh Bá và chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu giúp sức cho Hoàng Minh Bá; các bị can còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Bá; các bị can Trần Thị Bình Minh và Phan Tất Thắng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi làm trái công vụ, tạo điều kiện cho hai Dự án được phê duyệt và triển khai, giúp cho Hoàng Minh Bá có điều kiện tham dự thầu và trúng thầu.

Trước đó, hồi tháng 7, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bà Minh bị cáo buộc đã bỏ qua các sai sót, tạo điều kiện cho Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại lên tới 33 tỷ đồng .