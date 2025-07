Bị bắt sau 35 năm trốn truy nã

Thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La liên tiếp bắt giữ, vận động thành công nhiều đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Thượng tá Lê Mùi, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La, thông tin: Đơn vị đã thụ lý giải quyết tổng số 78 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và tổng số 64 vụ án, 71 bị can; kết quả đã giải quyết 38 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và kết thúc đề nghị truy tố 14 vụ án 17 bị can; đặc biệt đã bắt, vận động một số đối tượng truy nã, trong đó có một đối tượng truy nã trốn trên 30 năm.

Qua công tác nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Vũ (SN 1987, trú tại Tổ dân phố Phò An, phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa, TP Huế; bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản").

Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tiến Vũ.

Theo đó, năm 2021 đối tượng Vũ đã có hành vi giả mạo là quân nhân thanh tra Bộ Quốc phòng, có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ quốc phòng và đưa thông tin gian dối về việc có thể xin chuyển đơn vị công tác cho người quen của chị Cầm Thị Thanh Kiên (SN 1983, trú tại Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nay là phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) để chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng sau đó bỏ trốn vào Huế sinh sống. Ngày 9/6/2025 đối tượng Vũ đã ra đầu thú tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Ngoài 2 vụ nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cũng đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Quyết Thắng cũ (nay là Công an phường Tô Hiệu) bắt đối tượng truy nã Vũ Văn Khoảng (SN 1964), lẩn trốn 35 năm theo Lệnh truy nã số 003/90-LTN ngày 22/8/1990 Trại Cải tạo Kinh 5 Công an tỉnh Hậu Giang.

Lệnh truy nã đối tượng Vũ Văn Khoảng vào năm 1990.

Năm 1989, Vũ Văn Khoảng bị Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xử phạt 12 năm tù về tội "Cướp tài sản công dân" và "Chiếm đoạt vũ khí quân dụng" và đi chấp hành án tại Trại Cải tạo Kinh 5, Công an tỉnh Hậu Giang; năm 1990, Vũ Văn Khoảng trốn khỏi Trại Cải tạo Kinh 5 và thay đổi họ tên thành Nguyễn Văn Trung. Trong thời gian lẩn trốn đến năm 1993, Khoảng tiếp tục phạm tội và bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt 20 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ vũ khí trái phép”, “Giả mạo giấy chứng nhận”.

Vũ Văn Khoảng chấp hành án phạt tù với tên Nguyễn Văn Trung đến năm 2007 được ra tù và mang giấy tờ thể hiện việc chấp hành xong hình phạt về Công an phường nơi thường trú trước đây, nhưng không đúng thông tin nhân thân nên không được tiếp nhận. Sau đó, đối tượng đến tỉnh Sơn La sử dụng đúng tên thật (Vũ Văn Khoảng) sinh sống cho đến ngày 17/6/2025 thì bị bắt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng Vũ Văn Khoảng cho Trại giam Nà Tấu Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Bộ Công an theo thẩm quyền.