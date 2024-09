Bị bắt vì dùng 4 sổ đỏ giả để lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai bắt giữ Ngô Thị Huế (SN 1975, ngụ phường Bảo Vinh, Long Khánh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Ngô Thị Huế đã lên Facebook thuê làm giả 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên mình nhằm mục đích sử dụng vào việc lừa đảo.

Ngô Thị Huế tại cơ quan Công an.

Khi có 4 sổ đỏ giả trong tay, Huế đã dùng để thế chấp cho bà D.T.T, ngụ TP Long Khánh để vay tiền. Vì không biết đó là giấy tờ giả, bà T. đã cho Ngô Thị Huế vay tổng số tiền 800 triệu đồng. Sau đó, bà T. nghi ngờ mình bị Huế lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã trình báo Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Ngô Thị Huế. Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của đối tượng này liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an để trình báo và giải quyết.