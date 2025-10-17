Bị chém đứt lìa tay vì đòi được massage

Ngày 17/10, Công an xã Tân Hương (Đồng Tháp) tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hiền Em (SN 1992, quê tỉnh An Giang, tạm trú xã Tân Hương) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/10, Trương Thị Ngọc Yến là vợ của Trần Văn Hiền Em đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Hương, thì có Phạm Thành Công (ngụ xã Tân Hương) đến yêu cầu được massage do phòng trọ này trước đây là cơ sở massage.

Chị Yến không đồng ý, thì bị Công mắng chửi và có hành vi tiểu tiện trước cửa phòng trọ. Yến đã điện thoại cho Hiền Em về để đuổi Công đi.

Đối tượng Trần Văn Hiền Em. Ảnh: Lê Hoài.

Khi thời điểm Hiền Em đến phòng trọ, thì Công đã bỏ đi nên chạy xe máy đuổi theo. Khi gặp Công đang ngồi trong quán ăn, thì Hiền Em đi vào và nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hiền Em sử dụng hung khí mang theo trong người chém nhiều nhát vào người Công gây thương tích và đứt lìa bàn tay trái.

Sau khi gây án, Hiền Em rời khỏi hiện trường, Công được người dân xung quanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương đã đến hiện trường tiến hành điều tra, xác định đối tượng gây án là Hiền Em, nên tiến hành vận động gia đình kêu gọi ra đầu thú.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hiền Em đã đến Công an xã Tân Hương để đầu thú.