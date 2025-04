Bị đâm tử vong vì trách bạn không bênh vực

Thấy bạn không bênh mình lúc đánh nhau với người khác, thanh niên 25 tuổi quê Quảng Bình trách móc, thì bị người này đâm tử vong.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Danh Nhỏ (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, Nhỏ và anh Tr.Đ.C. (SN 2000, ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng hành nghề ngư phủ trên tàu cá số hiệu KG09879TS, do anh Danh Vàng làm thuyền trưởng.

Ngày 29/3, trong lúc tàu đang đánh bắt trên vùng biển tỉnh Cà Mau, C và một ngư phủ khác đi cùng tàu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và được mọi người can ngăn. Sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, C liên tục trách móc Nhỏ vì không bênh vực mình trong lúc đánh nhau.

Bị bạn tàu làm phiền, Nhỏ kêu C đi ngủ, nhưng người này tiếp tục trách móc. Bực tức vì bị lải nhải bên tai, Nhỏ lấy dao đâm một nhát vào ngực C khiến nạn nhân tử vong.