Bi kịch của người đàn bà vừa là bị hại, vừa là bị cáo

Ngày 22/8, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đà (SN 1986, ở huyện Thanh Oai cũ) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án 54 tháng tù do TAND huyện Thanh Oai cũ xử phạt năm 2022 cũng với tội danh này, bị cáo Đà phải chịu 19 năm 6 tháng tù.

Cùng vụ án, bị cáo Đào Thị Khiêm (SN 1967, ở Thanh Oai cũ) lĩnh 24 tháng tù. Dù là bị cáo nhưng Khiêm cũng là một bị hại trong hành vi lừa đảo của Đà.

Cơ quan tố tụng quy kết, với mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, bị cáo Đà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những người có nhu cầu. Bị cáo gian dối giới thiệu bản thân quen biết nhiều người ở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũ, nên có khả năng làm sổ đỏ.

Để phục vụ mục đích lừa đảo, Đà lập Văn phòng bất động sản H&Đ (không có giấy phép kinh doanh) rồi thuê 3 người làm nhân viên, trong đó bị cáo Đào Thị Khiêm. Nhóm nhân viên này tin lời giới thiệu của Đà nên đứng ra tìm người có nhu cầu làm sổ đỏ, thu tiền và hồ sơ về văn phòng.

Cơ quan điều tra xác định, từ 2020 tới 2022, bị cáo Đà chiếm đoạt của bị cáo Khiêm và 17 người với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng .

Cụ thể, năm 2021, do tin tưởng Đà làm được sổ đỏ nên Khiêm nhờ anh ta làm giúp giấy tờ cho thửa đất rộng 766 m2 của gia đình mình, các bên thỏa thuận giá 80 triệu đồng.

Sau đó, Khiêm mua thêm một mảnh đất khác, cũng nhờ Đà làm sổ với giá 15 triệu. Tất cả tiền đều bị Đà tiêu xài cá nhân hết.

Đáng chú ý, hành vi khiến bà Khiêm đang từ bị hại cũng vướng tù tội là do nhận lời làm sổ đỏ nhanh cho thửa đất của một phụ nữ với giá 200 triệu đồng, hẹn sau 45 ngày có kết quả. Sau khi nhận tiền xong, bà Khiêm chuyển lại 170 triệu đồng cho bị cáo Đà cũng bị anh ta tiêu xài hết.

Hành vi của Khiêm và Đà sau đó bị tố giác đến cơ quan công an.