Bí kíp ăn ngon, chơi vui cả ngày tại ShopeeFood Mega Fest

Cộng đồng “ăn - chơi - quẩy” đếm ngược đến ngày 18/10 để tham gia sự kiện Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest.

Ngày 18/10, Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest sẽ diễn ra tại công viên Sáng Tạo TP.HCM. Sự kiện hứa hẹn mang đến một ngày trọn vẹn để giới trẻ ăn ngon thả ga, chơi game vui hết cỡ, gặp gỡ thần tượng và bung xõa hết mình.

Ăn ngon hết cỡ, chơi vui hết mình, rinh quà đầy tay

Bầu không khí sôi động giữa lòng TP.HCM “nóng” hơn với không gian “food tour” hấp dẫn. Hàng loạt thương hiệu ẩm thực như Katinat, The Pizza Company, Bún đậu Homemade, Lotteria, Bánh mì Lão Phù, Mì trộn tên lửa, Highlands Coffee… cùng góp mặt, tạo nên bữa tiệc ẩm thực đa sắc màu, ngập tràn hương vị. Chỉ cần đặt món, nhận trực tiếp tại “Gian hàng thương hiệu ẩm thực”, cả gian hàng món ngon như thu gọn trong lòng bàn tay với ưu đãi đến 50% (tối đa 40.000 đồng).

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt món tại bộ sưu tập “Đại tiệc vạn năng” trên ShopeeFood, quy tụ hơn 500 quán ngon với ưu đãi giảm thẳng 30% và nhận đơn từ tài xế ShopeeFood.

Một ngày no căng bụng với hàng loạt ưu đãi từ thương hiệu.

Đặc biệt, khi đăng ký nhận quà tại đây, bạn sẽ “mở khóa” ưu đãi giảm 30.000 đồng cho đơn từ 0 đồng trong bộ sưu tập “Đại tiệc vạn năng”, áp dụng trực tiếp tại sự kiện. Niềm vui được nhân đôi khi bạn có cơ hội “chạm tay” vào giải thưởng voucher “Ăn ngon cả năm” trị giá 10 triệu đồng từ ShopeeFood.

Không chỉ là lễ hội món ngon, bạn còn hòa mình vào chuỗi hoạt động náo nhiệt như chơi game tương tác vui nhộn, thử thách hết mình và rinh quà liền tay tại gian hàng thương hiệu tài trợ như Pepsi, ACB, Jollibee.

Ngoài ra, suốt thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể tham gia 7 thử thách thú vị. Từ việc chinh phục Tháp vạn deal để săn ưu đãi, vượt Đường deal thử thách đòi hỏi độ khéo và bền bỉ, cho đến Thử vận may trong deal to gắp khéo để nhận quà chất. Đặc biệt, mỗi thử thách là cơ hội để gắn kết cùng hội bạn thân và mang về voucher hời cùng quà tặng từ ShopeeFood.

Sự kiện ShopeeFood Mega Fest được dự đoán thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Dự đại tiệc để gặp thần tượng

ShopeeFood “chiều” người dùng hết mức khi biến ước mơ được gặp gỡ thần tượng ở cự ly gần thành sự thật tại sự kiện Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest. Chuỗi hoạt động “Idol tour” sẽ diễn ra từ 11h30 đến 16h. Người tham dự có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và nhận quà trực tiếp từ dàn sao Việt như Duy Khánh, Isaac, Kay Trần và S.T Sơn Thạch.

Chỉ cần đăng ký tại đây, bạn có thể trở thành một trong những fan may mắn được gặp gỡ thần tượng ở khoảng cách gần nhất, cùng lúc mang về loạt phần quà như card bo góc, voucher ShopeeFood và nhiều bất ngờ đang chờ được bật mí.

Khoảng cách từ fan đến idol chỉ còn đúng một bước đăng ký với hoạt động Idol tour.

Bật chế độ quẩy “đỉnh nóc” với đại nhạc hội

Sau một ngày “no nê” với nhiều món ngon và hoạt động vui chơi, khán giả tiếp tục thổi bùng năng lượng bằng đêm concert ngoài trời. Những nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, nhóm B.O.F, Isaac, Dương Hoàng Yến, Lou Hoàng cùng host Duy Khánh hứa hẹn “đốt nóng” không khí bằng loạt tiết mục bùng nổ.

Đêm nhạc trong khuôn khổ sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Với sân khấu hoành tráng, hệ thống ánh sáng đa tầng và concept trình diễn độc đáo từ mỗi nghệ sĩ, ShopeeFood được dự đoán biến công viên sáng tạo TP.HCM trở thành tâm điểm giải trí sôi động bậc nhất tháng 10.

Sân khấu đại nhạc hội gây chú ý với thiết kế hoành tráng kết hợp công nghệ, LED đa tầng.

Không chỉ mang đến trải nghiệm “ăn ngon, chơi vui, quẩy hết mình”, Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest còn khẳng định tinh thần tiên phong của ShopeeFood trong việc kết hợp ẩm thực và giải trí. Từ thưởng thức món ngon, hòa mình vào loạt trò chơi thú vị hay giao lưu cùng thần tượng đến hết mình với âm nhạc, tất cả đều đang chờ đợi bạn tại Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest.