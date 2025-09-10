Tài cam ShopeeFood: ‘Tưởng làm cho vui, ai ngờ gắn bó mấy năm trời’

Gia nhập đội ngũ giao đồ ăn cùng tài cam ShopeeFood được xem là lựa chọn tiềm năng bởi thủ tục đăng ký cùng nhiều ưu đãi tuyển dụng và quyền lợi hấp dẫn.

Giữa nhịp sống hiện đại, dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng đã trở thành một phần quen thuộc của nhiều người tại Việt Nam. Đi kèm với đó, công việc tài xế giao đồ ăn cũng trở thành lựa chọn của nhiều người muốn có thêm nguồn thu nhập linh hoạt.

Càng làm càng thấy tiện và gắn bó

Trò chuyện với Nam (21 tuổi, sinh viên), anh chàng vừa hoàn tất thủ tục hợp tác để chính thức khoác lên mình chiếc áo cam đặc trưng. Cười tươi khi nhắc đến công việc mới, Nam chia sẻ: "Em muốn có thêm thu nhập để trang trải việc học. Lúc đầu cũng phân vân giữa nhiều công việc part-time, nhưng rồi thấy làm tài xế ShopeeFood linh hoạt, dễ sắp xếp với lịch học, lại có thêm nguồn thu nhập ổn định nên em chọn ngay".

Công việc phù hợp với sinh viên có mong muốn làm thêm mà vẫn linh hoạt thời gian.

Còn với sinh viên Đức Hiếu (20 tuổi), anh chàng cho biết mình lựa chọn công việc này bởi sự chủ động về mặt thời gian, có thể linh hoạt sắp xếp giữa thời gian đi làm và đi học.

Trong khi đó, Hoàng Hiệp (2003) - gương mặt kỳ cựu có 3 năm gắn bó với ShopeeFood - kể lại hành trình bắt đầu của mình: "Hồi đầu em chỉ định thử cho biết vì nghe mọi người nói công việc này dễ bắt nhịp, lại linh hoạt về thời gian, phù hợp với lịch sinh hoạt của em. Ai ngờ càng làm càng thấy tiện. Giờ thì nó trở thành nguồn thu nhập ổn định cho em. Có tháng em chăm chỉ thì thu nhập vượt ngoài mong đợi luôn. Chỉ cần mình chịu khó thì sẽ xoay sở được, mà cảm giác thoải mái, tự chủ cũng rất thích".

Tương tự, anh Tuấn (32 tuổi) - người đã có gần 8 năm lăn bánh cùng ShopeeFood -chia sẻ trước đây vốn mở một hàng ăn nhỏ, rồi nhờ đó mà biết đến nền tảng và quyết định thử sức làm tài xế. Từ đó, anh vừa bán hàng, vừa tranh thủ chạy đơn.

Điểm chung khiến nhiều người chọn ShopeeFood chính là sự linh hoạt về thời gian cũng như khả năng mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Công việc này phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau từ sinh viên, người làm tự do đến người lao động muốn tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, bên cạnh thu nhập từ đơn hàng, ShopeeFood còn thường xuyên triển khai các chính sách hỗ trợ, giúp đội ngũ tài cam có thêm động lực để gắn bó với công việc lâu dài.

Trở thành tài xế ShopeeFood có khó không?

Một trong những thắc mắc phổ biến nhất là: "Gia nhập đội ngũ tài cam có khó không?". Câu trả lời được nhiều người đồng ý chính là: Rất đơn giản.

Nam chia sẻ rằng toàn bộ quy trình chỉ mất chưa đầy 24 giờ để tài khoản được kích hoạt. Nam hào hứng kể lại: "Em mất khoảng 15 phút để đăng ký và điền hồ sơ online. Sau đó đến văn phòng thì thủ tục nhanh lắm, chắc chỉ 30 phút là xong. Các anh chị ở văn phòng còn nhiệt tình tư vấn, giải đáp hết mọi thắc mắc. Giờ thì em đang rất háo hức để chạy ngay đơn hàng đầu tiên".

Không chỉ đơn giản về thủ tục, ShopeeFood còn thường xuyên triển khai nhiều ưu đãi nhằm giảm bớt rào cản, tiếp sức cho tài xế mới.

Đức Hiếu vừa cười vừa khoe: "Em rất bất ngờ khi nhận được ưu đãi đồng phục đến 50%. Đợt đó em mua chỉ tốn dưới 100.000 đồng có ngay áo, nón đồng phục, bình thường tốn nhiều hơn nên em thấy quá lời cho tài mới như em”.

Dù là sinh viên muốn trang trải học phí hay người lao động cần thêm thu nhập, công việc tài xế ShopeeFood đều có thể là lựa chọn phù hợp.

Về thu nhập, Hiệp - người đã có 3 năm kinh nghiệm - cho rằng quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì. Bạn kể: "Mấy ngày mưa to, khách hàng chuyển qua đặt app nhiều lắm, tụi em được hỗ trợ thêm phí thời tiết nên có thêm động lực chạy. Phụ phí thêm này không chỉ giúp tụi em cố gắng mà còn cho tụi em thấy công sức của mình được ghi nhận".

Không dừng lại ở việc hỗ trợ lúc khởi đầu, ShopeeFood còn tạo ra cộng đồng tài xế trẻ trung và gắn kết. Anh Tuấn hào hứng kể: "Bọn mình còn có giải bóng đá thường niên cho anh em tài xế. Nhờ vậy mà nhiều người từ chỗ xa lạ thành bạn bè thân thiết. Có cộng đồng anh em nên chạy hàng thấy vui hơn hẳn".

Lắng nghe những chia sẻ trên, có thể thấy rằng trở thành một tài cam ShopeeFood không hề khó. Đơn giản, nhanh chóng, được hỗ trợ từ những bước đầu, cùng với cơ hội thu nhập ổn định và cộng đồng tài xế gắn kết - tất cả tạo nên một cơ hội việc làm hấp dẫn.

Anh Tuấn có nhóm riêng của các anh em tài xế là những người bạn thân thiết, cùng chia sẻ, tâm sự về công việc, cuộc sống và còn hỗ trợ nhau.

Trở thành tài cam ShopeeFood - một trong những nhân tố quan trọng trên hành trình mang món ngon đến khách hàng - không đơn thuần là khoác lên mình chiếc áo cam và kiếm thêm thu nhập. Với nhiều bác tài, đó còn là hành trình trải nghiệm của sự kiên trì, tinh thần gắn kết, để những vòng xe không ngừng lăn bánh, nối dài thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ.