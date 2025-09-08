Đón mùa tựu trường với ưu đãi tại ‘ShopeeFood vạn deal khai tiệc 9/9’

ShopeeFood “chào sân” mùa tựu trường với sự kiện “9/9 vạn deal khai tiệc”, quy tụ nhiều thương hiệu ẩm thực được yêu thích cùng ưu đãi hấp dẫn.

Tạm biệt mùa hè và chào đón không khí tựu trường, ShopeeFood mang đến cơ hội để học sinh, sinh viên trải nghiệm loạt món ngon giá hời. Từ 1/9 đến 9/9, “khối nhập học” thỏa thích tận hưởng ưu đãi trong đại tiệc “9/9 vạn deal khai tiệc”, gồm bộ sưu tập siêu deal x3, món ngon chỉ từ 15.000 đồng và hàng loạt voucher giảm đến 50% từ các thương hiệu.

Đại tiệc cùng bộ sưu tập “siêu deal x3”

Với bộ sưu tập “siêu deal x3”, khách hàng có thể săn 3 tầng ưu đãi từ ShopeeFood cùng lúc, hứa hẹn mở ra trải nghiệm ăn ngon, giá hời.

Đầu tiên, người dùng được hưởng ưu đãi giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 25.000 đồng, hoặc giảm 30% (tối đa 99.000 đồng) cho đơn từ 80.000 đồng, giúp bữa ăn trở nên “nhẹ ví” hơn.

ShopeeFood còn tung thêm ưu đãi “mua nhiều giảm nhiều”. Theo đó, người dùng không cần áp mã, hệ thống sẽ tự động giảm trực tiếp vào giá món (số lượng ưu đãi có hạn). Chẳng hạn, đơn từ 270.000 đồng sẽ được giảm 20.000 đồng, đơn 350.000 đồng sẽ giảm 25.000 đồng.

Cuối cùng, để trải nghiệm thêm trọn vẹn, ShopeeFood hỗ trợ ưu đãi phí vận chuyển tiết kiệm chỉ 12.000 đồng - mức giá hợp lý cho team “ngại ra đường” nhưng vẫn muốn ăn ngon mỗi ngày. Bộ 3 ưu đãi kết hợp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn biến mỗi bữa ăn trở thành trải nghiệm đáng mong đợi trong mùa tựu trường.

Món ngon giá chỉ từ 15.000 đồng

Làm sao để vừa ăn ngon, vừa tiết kiệm chi tiêu mỗi ngày là nỗi băn khoăn quen thuộc của học sinh, sinh viên. Câu trả lời đơn giản: Chỉ cần mở ShopeeFood, vào danh mục Ăn ngon rẻ và lựa chọn món ăn với mức giá “mềm”.

Chỉ từ 15.000 đồng, các món ngon giá hợp ví tại mục Ăn ngon rẻ trên ShopeeFood đã nằm trong tay bạn.

Thông thường, chỉ với 30.000 đồng, bạn đã có thể thưởng thức bữa ăn từ cơm, bún, mì trộn cho đến bánh ngọt hay trà sữa mát lạnh. Nhưng từ 1/9 đến 9/9, ShopeeFood “chơi lớn” khi hàng loạt món ngon trong danh mục Ăn ngon rẻ đồng loạt giảm còn 15.000 đồng (bao gồm phí vận chuyển). Một phần cơm vào buổi trưa, ly trà sữa mát lạnh vào giờ giải lao hay vài món ăn vặt nhâm nhi cùng bạn bè, tất cả giờ đây đều nằm gọn trong chiếc ví “sinh viên”.

Thương hiệu chiêu đãi “khối nhập học”

Không dừng ở đó, chương trình “9/9 vạn deal khai tiệc” của ShopeeFood còn chiêu đãi học sinh, sinh viên với loạt ưu đãi từ thương hiệu ẩm thực lớn.

Cheese Coffee mở màn đại tiệc với chương trình mua 1 tặng 1 cho các combo trà sữa, matcha chỉ với 65.000 đồng. Còn với hội “nghiện trà sữa”, combo 3 món nước size M giá chỉ 99.000 đồng từ Gong Cha sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Loạt món ngon cùng ưu đãi 9/9 từ các thương hiệu đang chờ hội mê ăn uống nhập tiệc. Ảnh chụp từ fanpage thương hiệu.

Thương hiệu gà rán Jollibee cũng tham gia với combo 6 món gồm 1 phần gà giòn vui vẻ, 2 phần mỳ Italy cỡ vừa, 1 phần khoai tây chiên cỡ vừa, cùng 2 ly Pepsi, nay chỉ còn 99.000 đồng. Trong khi đó, thương hiệu Popeyes tung ưu đãi mua 1 tặng 1, kèm voucher trị giá 100.000 đồng.